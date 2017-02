Fortschritt rüstet sich für den Kampf um den Spitzenplatz

Die Fußball-Kreisligisten bereiten sich auf die Rückrunde vor. Crimmitschau testet gegen höherklassige Kontrahenten und der SV Mannichswalde hofft, die Klasse halten zu können.

Von Holger Frenzel und Cornelia Kunze

erschienen am 01.03.2017



Crimmitschau. Der Konkurrenzkampf in der Staffel 2 hat beim Kreisligisten SV Fortschritt Crimmitschau für Veränderungen gesorgt. Die Trainer Peter Rothe und Julius Michel können auf einen größeren Kader als in der Hinrunde zurückgreifen. Mit Stürmer Frank Wittkowsky, der vom SV Ehrenhain geholt wurde, gibt es eine Verstärkung für die Offensive. Zudem sind die Mittelfeldspieler Thomas Tawaszi und André Lenke wieder voll ins Training eingestiegen. In der Hinrunde musste Tawaszi aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Lenke konnte aus beruflichen Gründen nur zwei Partien absolvieren. "Die drei Spieler haben die Qualität in unserem Team noch einmal erhöht", sagt Julius Michel.

In der Vorbereitung auf die Rückrunde treten die Fortschritt-Kicker durchweg gegen Teams aus höheren Spielklassen an. "Da kann die Mannschaft am meisten lernen", sagt Michel. Im Testspiel gegen den Landesklassevertreter FC Stollberg gab es eine 0:8-Klatsche. Dagegen mussten sich die Crimmitschauer dem Kreisoberliga-Spitzenreiter Fortschritt Lichtenstein nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit nur knapp mit 4:5 geschlagen geben. Zuletzt sorgte das Team mit einem 6:2-Sieg im Testspiel auswärts beim Kreisoberliga-Zweiten Meeraner SV für Furore. Stephan Quietzsch, Justin Pohl (jeweils zwei Treffer), Frank Wittkowsky und Marcel Winkler trugen sich für Fortschritt in die Torschützenliste ein. Am Sonntag steht das letzte Testspiel auswärts beim Kreisoberligisten SV Motor Zwickau-Süd auf dem Spielplan. Anstoß ist 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Jablonecer Straße.

In den Wintermonaten plagt sich das Fortschritt-Team in Crimmitschau erfahrungsgemäß mit schwierigen Trainingsbedingungen herum. Deshalb weicht der Verein - nun schon seit einigen Jahren - auf den Kunstrasenplatz an der Sportschule in Werdau aus. Dort finden zwei Übungseinheiten pro Woche statt. Zudem gab es ein intensives Trainingslager im tschechischen Marienbad.

Fortschritt Crimmitschaus Staffel-Mitstreiter SV Mannichswalde (SVM) plagt ganz andere Sorgen. Die Elf um Trainer Heiko Schreck steht nach 13 Punktspielen auf Platz 10, hat 14 Zähler gesammelt und ein Torverhältnis von 10:23. "Leider haben wir nur drei Partien gewinnen können. Aus den insgesamt fünf Unentschieden hätte man noch mehr Punkte holen sollen", sagt Thomas Kurkowsky vom SVM. Das Saisonziel Klassenerhalt sei möglich zu erreichen, allerdings lägen alle Abstiegskandidaten relativ gleich auf. Das größte Defizit haben die Mannichswalder in der Offensive. "Wir müssen mehr Tore schießen", sagt Kurkowsky. Da seien die zehn Treffer in der Hinrunde einfach zu wenig gewesen.

Indes geht der Kampf um Punkte für die Kreisligisten ab dem 12. März weiter. Crimmitschau steht mit 29 Punkten auf dem dritten Platz. Davor sind Traktor Neukirchen mit 35 Zählern und der VfB Empor Glauchau II mit 29 Punkten und dem besseren Torverhältnis zu finden. 13 Partien müssen in der Rückrunde absolviert werden. "Wir wollen unsere Spiele gewinnen", sagt Julius Michel und wartet auf Ausrutscher der Konkurrenz. Er macht deutlich: "Wir haben die Sache momentan nicht selbst in der Hand." Gegner in der ersten Rückrundenpartie ist TuS Pleißa, wobei die Crimmitschauer Heimvorteil haben und einen 5:1-Erfolg aus der Hinrunde im Rücken. Der SV Mannichswalde spielt dagegen auswärts gegen den FSV Limbach-Oberfrohna 2. Das Hinspiel gewannen die Mannichswalder mit 1:0.