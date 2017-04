Letzter Treffer ist entscheidend

Durch einen 27:26-Sieg gegen Glauchau/Meerane III hat der SV Sachsen 90 nach fünf Jahren die Rückkehr in die Handball-Bezirksliga geschafft.

Von Thomas Michel

erschienen am 25.04.2017



Werdau. Für Christian Heinrich dürfte sein sechstes Tor im letzten Punktspiel der Saison wohl eines der wichtigsten seiner bisherigen Handballer-Laufbahn gewesen sein. 16 Sekunden vor der Schlusssirene besiegelte der 23-Jährige damit den Aufstieg des SV Sachsen 90 Werdau in die Bezirksliga. Und das löste in der voll besetzten Sporthalle am Humboldtgymnasium einen Riesenjubel unter den Fans aus. "Ich habe es eigentlich so gemacht wie bei meinen anderen Treffern in der Saison - einfach geworfen und getroffen", sagte Christian Heinrich nach der Partie lachend. Dagegen schlichen die Spieler der dritten Mannschaft des HC Glauchau/Meerane mit hängenden Köpfen in die Kabine. "Es war ein enges Ding, das Werdau am Ende nicht unverdient gewonnen hat", sagte HC-Trainer Thomas Schmidt, der vor einigen Jahren noch selbst für den SV Sachsen 90 gespielt hat.

27:26 (13:13) für Werdau hieß es nach 60 Minuten. Allerdings gehörte die erste Viertelstunde des Endspiels um den zweiten Aufstiegsplatz klar der Mannschaft aus Glauchau. Schnell erarbeitete sich die Mannschaft um Mario Möckel eine recht stabile Zwei-Tore-Führung, auch weil die Gastgeber anfangs zu nervös agierten. Das wurde erst um die 20. Minute besser, sodass die Zuschauer nun ein sehr spannendes Spiel sehen sollten. Werdau holte den Rückstand auf, ging vor der Pause sogar noch zweimal selbst in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Werdauer über weite Strecken immer mindestens mit einem Tor im Vorteil. Glauchau schaffte stets wieder den Ausgleich. Zwei Minuten vor dem Ende führten die Gäste noch einmal (26:25), kassierten dann aber zwei Zeitstrafen. Nach dem 26:26-Ausgleich wollten die HC-Trainer mit einer Auszeit den Spielfluss der Werdauer stören. 36 Sekunden vor der Sirene nahm dann Sachsen-90-Trainer Eric Pohl seine zweite Auszeit, 20 Sekunden später fiel der entscheidende Treffer für den Aufstieg.

"Das war ein hammermäßiges Spiel, die gesamte Mannschaft hat noch einmal alles in die Waagschale geworfen", sagte ein sichtlich ergriffener Eric Pohl, für den die Saison alles andere als optimal begonnen hat. "Als wir dann Ron Weidlich aus der zweiten Mannschaft geholt haben, konnten wir uns spielerisch steigern und am Ende der Saison nach diesem Endspiel doch noch den Aufstieg feiern", freute sich der Trainer, dem der gesunde Mix aus erfahrenen und jungen Spielern gelungen ist.

Statistik Werdau: Marschlich; Pfeifer, Seidel (3), Franz (2), Preiß, Popp (2), Rank (2), Kratzsch (3), Karch (2), Heinrich (6), Fischer (5), Löffelmann, Weidlich (2), S. Hoffmann

Glauchau/Meerane: Buchhold, Richter; Rothe, Thomas (2), Huber (1), Tran Van (2), Helbig (2), Hendel (3), Kupfer (1), Langnickel, Pfefferkorn (1), Möckel (6), Kurt (3), Piller (5)