Nach Ball-Dramatik an den Ballermann

Der BSV Sachsen bleibt der 2. Bundesliga erhalten. Einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Erfolg leistete die Mutter einer Spielerin, die dafür eine 1700-Kilometer-Fahrt auf sich genommen hat.

Von Thomas Croy

erschienen am 23.05.2017



Zwickau. Vier Tage nach dem für die Zwickauer Handballerinnen so glücklichen Saisonfinale der 2. Bundesliga sind die Stimmbänder der BSV-Damen noch etwas strapaziert. Auf der Heimfahrt vom 34:29-Sieg beim TV Beyeröhde wurde im Bus ausgelassen gefeiert und gesungen. "Wir hatten schon was Kleines mit eingepackt, um auf den Klassenerhalt anzustoßen", verrät Co-Trainer David Geber. Zudem hat der Busfahrer an einer Tankstelle noch zwei Kisten Radler geholt, und der Physiotherapeut spendierte Sekt.

Nicht mit im Bus saß Josephine Hessel, die zehn Tore zum Auswärtssieg beigesteuert hatte. Ein Glück, dass die 19-Jährige überhaupt mitspielen konnte. Eigentlich war sie mit der Klasse auf Abschlussfahrt in Neuruppin. Das hatte sie bereits vor Wochen zugesagt, als keiner ahnen konnte, dass sich die Situation nochmal so dramatisch zuspitzen würde. In der Stunde der Not war Josi aber da. Ihre Mutter hat sie in Neuruppin abgeholt, nach Wuppertal gefahren und hinterher wieder zurück in die Fontanestadt gebracht, bevor sie selbst heimkehrte nach Oschatz - an einem Tag 1700 Kilometer für den BSV unterwegs! "Das war Wahnsinn", meinte Trainerin Corina Cupcea anerkennend. "Josi ist wirklich sehr wertvoll für uns im Angriff." Der Verein hat selbstverständlich die Fahrtkosten übernommen.

Tief durchgeatmet hat am Samstagabend Winfried Hermann. "Es war echt eng diese Saison. Ich habe aber immer dran geglaubt, und es hat sich auch erfüllt", erklärte der BSV-Präsident, der die Partie daheim am Computer per Live-Ticker verfolgte. "Ich bin froh und auch stolz auf die Mannschaft, dass sie kämpferisch nochmal alles gegeben und es gepackt hat. Es war letzten Endes ein eindeutiger Sieg. Wir haben während des gesamten Spiels geführt."

Während in Augsburg beim TSV Haunstetten (35:35 gegen Lintfort), der nach drei Jahren wieder absteigen muss, Tränen flossen, tanzten in Beyeröhde die Zwickauerinnen zu den Klängen von "Vamos a la playa" (Loona) übers Parkett. Der Titel galt als Einstimmung auf den gemeinsamen Kurztrip nach Mallorca, zu dem die Mannschaft am Donnerstag ab Dresden aufbricht. Bis zum Sonntag ist Party in Palma angesagt. Allerdings ohne Maria Magdalena Neagoe (Kreuzbandriss), Josephine Hessel (Klassenfahrt) und Stefanie Hopp, die sich heute einer Schulteroperation unterziehen muss.

"Wir haben es aus eigener Kraft geschafft, das ist ganz wichtig", betont Corina Cupcea, die erstmal zu den Eltern nach Rumänien fliegt. "In ein paar Wochen redet keiner mehr darüber, wie wir das gepackt haben. Entscheidend ist, dass die Zwickauer Ära in der 2. Bundesliga weitergeht." Die erste Vorbereitungsperiode beginnt am 3. Juli. "Unsere neue Mannschaft wird bestimmt ein bisschen schlagkräftiger sein", verspricht Präsident Winfried Hermann.