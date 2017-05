Oberlungwitz kämpft um Platz zwei

In der Fußball-Westsachsenliga geht die Saison langsam zu Ende. Die Teams aus der Region haben noch viel vor.

Von Gerhard Geidel und Holger Frenzel

erschienen am 27.05.2017



Motor Zwickau Süd gegen SSV Fortschritt Lichtenstein. Drei Spieltage vor Schluss steht Fortschritt Lichtenstein in der Fußball-Westsachsenliga als Aufsteiger fest. Elf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Reinsdorf-Vielau. Für Spielertrainer Jörg Laskowski gibt es dennoch keinen Grund, sich zurückzulehnen. Er will morgen beim Vorletzten gewinnen. "Wir haben nichts zu verschenken, uns hat schließlich auch keine Geschenke gemacht. Der Abstand zum Zweiten soll mindestens so bleiben", sagt er. Außerdem ist die Partie Generalprobe für das Kreispokalfinale gegen den FSV Limbach-Oberfrohna zu Pfingsten. Mit Blick auf diese Partie sollen gegen Motor Zwickau Süd Aktive, die in der Saison oft auf dem Platz standen, geschont werden. Nicht dabei sind die verletzten Marcel Gerisch und Markus Stiegler.

Anstoss: morgen um 15 Uhr.

Oberlungwitzer SV gegen SG Friedrichsgrün. Für die morgigen Gastgeber ist die Saison noch längst nicht gelaufen. Der OSV ist mit zwei Punkten Rückstand auf Reinsdorf-Vielau Dritter. "Mein Ziel ist ganz klar der zweite Tabellenplatz", sagt Trainer Sven Schmidt. Dafür müssen aus den verbleibenden drei Spielen mindestens sieben Punkte geholt werden. Damit soll morgen gegen den Elften begonnen werden. Für Torwart Thomas Kreiner und David Kunze ist es nicht nur das letzte Heimspiel der Saison, sondern die letzte Partie für den OSV überhaupt. Beide beenden ihre Laufbahn. David Kunze, Christian Hallbauer und Andy Rottluff stehen wieder zur Verfügung. Kai Wüstner gehört zum ersten Mal zum Aufgebot. Fehlen wird Tom Reichel.

Anstoss: morgen um 15 Uhr.

SV Mülsen St. Niclas gegen Meeraner SV. Seit sieben Spielen ist der MSV ohne Sieg. Lange hat er an der Spitze mitgespielt, nun ist er Sechster. Interimstrainer Nico Wesser sieht die Situation aber gelassen. "Wir haben überwiegend Unentschieden gespielt. Uns fehlt ab Mitte der zweiten Halbzeit die nötige Durchschlagskraft und Konzentration, um ein knappes Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Tabelle geht es ja auch eng zu", sagt er. Wessers Blick geht außerdem in die Zukunft. Zwei bis drei Spieler aus der A-Jungend werden morgen wieder ihre Chance bekommen. "Wir wollen die Jungs systematisch an den Männerbereich heranführen", sagt Wesser. Nicht mit auflaufen werden die verletzten Tom Viehweger undDenisKloß. Anstoss: morgen um 15 Uhr.

SG 48 Schönfels gegen SV Waldenburg. Die Mannschaft aus der Töpferstadt ist in einer blendenden Verfassung. Die Schützlinge von Trainer Steffen Kiel sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Die Erfolgsserie soll morgen im Plexgrund fortgesetzt werden. "Wir wollen in Schönfels drei Punkte holen", sagt Mannschaftsleiter Günter Haprich. Das Team aus Waldenburg steht mit 35 Punkten auf dem siebten Platz. Haprich richtet den Blick nun nach oben: "Wir wollen uns in der Tabelle noch um ein oder zwei Plätze verbessern." Der Gegner aus Schönfels steht abgeschlagen auf dem letzten Platz. Die SG kann den Abstieg in die Kreisliga nicht mehr verhindern. Waldenburg fährt wahrscheinlich fast mit dem kompletten Kader zum vorletzten Auswärtsspiel der Saison. Nur hinter dem Einsatz von Martin Böhm, der angeschlagen ist, steht ein Fragezeichen. Oliver Sonntag darf nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre wieder mitwirken.

Anstoss: morgen um 15 Uhr.