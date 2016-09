Sportler des Monats September gesucht

Erneut dürfen die "Freie Presse"-Leser in Westsachsen abstimmen. Für die neunte Umfrage in diesem Jahr stehen vier Kandidaten zur Wahl.

Von Thomas Croy

erschienen am 01.10.2016



Zwickau. Ab heute haben Sie, liebe Leser, wieder die Möglichkeit, einen Westsachsen-Sportler des Monats zu wählen. Bei dieser Aktion stehen jeweils drei bis maximal fünf Kandidaten zur Wahl, die in den zurückliegenden Wochen durch besondere Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben und deren Erfolge noch in frischer Erinnerung sind. Egal, ob Einzelathleten oder Mannschaften, junge Talente oder erfahrene Senioren, Sportler mit oder ohne Behinderung - alle haben die Chance, nominiert zu werden.

Für September hat die Redaktion vier Kandidaten ausgewählt, darunter drei aus dem Bereich Motorsport und eine Mannschaft, die immerhin Motor im Vereinsnamen trägt. Wer von ihnen die neunte Monatsumfrage 2016 gewinnt, entscheiden die "Freie Presse"-Leser, die ab heute per Telefon oder Internet abstimmen können. Der Erstplatzierte erhält einen Einkaufsgutschein für ein Sportgeschäft und einen Pokal.

Danny Neubauer vom MC Culitzsch führt das Klassement in der Motocross-Landesmeisterschaft der Klasse MX 2 mit 369 Punkten vor Marek Krejči (282) souverän an. Der 22-jährige Kawasaki-Pilot aus Cunersdorf verbuchte in dieser Saison bereits elf Laufsiege. Im vergangenen Monat war der siebenfache Sachsenmeister mit der Startnummer 712 an der Thurmer Lindenallee und "Am Österreicher" beim MSC Pflückuff erneut doppelt erfolgreich, wie auch schon im Mai auf heimischer Strecke an der Rottmannsdorfer Straße in Culitzsch und bei drei weiteren Rennveranstaltungen. Weiter geht es beim MC Jauer (8. Oktober) und MSC Dahlen (15. Oktober). (tc)

Phillip Kastl, Motorradrennsportler aus Neukirchen, hat sich im Wettbewerb um den ADAC-Minibike-Cup den Meistertitel geholt, und das in seinem ersten Jahr in der Einsteigerklasse. Der Elfjährige setzte sich mit einem Vorsprung von 26 Punkten vor dem Zweitplatzierten im Gesamtklassement durch. Im letzten und entscheidenden Rennen im niedersächsischen Faßberg gewann Kastl beide Läufe. Noch im ersten Lauf verlor er am Start zunächst seine Poleposition, da er durch seine Nervosität einen Hochstart hinlegte, konnte den Führenden aber wieder überholen. (ck)

Die Hockey-Mädchen C des SV Motor Meerane haben eine erfolgreiche Saison hinter sich. Gekrönt wurde sie bei der Endrunde um die mitteldeutsche Meisterschaft in Erfurt. Die Mannschaft von Trainer Christian Hufnagel, in Thüringen wurde sie von Steffen Jahn betreut, holte sich ungeschlagen den Meistertitel. Im Auftaktspiel trennte sich der SV Motor von ATV Leipzig 1:1. Torhüterin Maxi Naumann wehrte dabei sieben Penaltys ab. In der zweiten Partie wurden die Gastgeber vom EHC Erfurt mit 2:1 bezwungen. Im entscheidenden Spiel um den Titel gab es gegen den Freiberger HC einen 6:5-Erfolg. Qualifiziert hatten sich die Mädchen mit dem ersten Platz in der Vorrunde. Von den acht Partien wurden sechs gewonnen, nur eine verloren, eine endete Unentschieden. (ggl)

Julius Tannert aus Lichtentanne und seine luxemburgische Beifahrerin Jennifer Thielen haben sich mit ihrem Abschneiden bei der Rallye Liepaja in Lettland in der Junioren-Europameisterschaft vom 6. Platz auf Gesamtrang 4 verbessern können. Der 26-jährige Opel-Werkspilot beendete die Saison in den Top 5 der stärksten Rallye-Nachwuchsserie Europas. "Wir sind stolz auf unseren 4. Platz in der Meisterschaft", erklärte der Förderpilot der ADAC-Stiftung Sport. Sein bestes Saisonergebnis erzielte Tannert beim deutschen Lauf zur Rallye-WM rund um Trier, als er im Adam R 2 des ADAC-Opel-Rallye-Junior-Teams den 2. Platz in seiner stark besetzten Klasse RC 4 belegte. "Wir konnten uns in diesem Jahr weiterentwickeln und viele Erfahrungen sammeln. Ich hoffe, ich habe die Chance, diese Entwicklung im nächsten Jahr fortzusetzen und um Siege zu fahren." (tc)

Mitmachen Von heute, 6 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, ist der Telefon-TED geschaltet. Die Nummern für die Kandidaten sind am Ende der Kurzporträts angegeben. Ein Anruf kostet 25 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Andere Netze können davon abweichen. Auch im Internet kann abgestimmt werden:

freiepresse.de/sportler-des-monats