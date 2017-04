Talent hat schon kleinen Fanclub

Der FSV Zwickau eilt in der 3. Liga derzeit von Sieg zu Sieg. Während sich deshalb so mancher Fan erstaunt die Augen reibt, wähnt sich besonders ein junger Fußballer im völlig falschen Film.

Von Knut Berger

erschienen am 11.04.2017



Zwickau. Dass die Fußball- Fans diverse Plakate oder Transparente mit ins Stadion nehmen, um ihren ganz eigenen Favoriten zu unterstützen, ist nicht neu. Aber dass im Kader des Drittligisten FSV Zwickau der Kicker mit der Nummer 24 seinen eigene kleinen weiblichen Fanclub hat, ist sicherlich außergewöhnlich. Denn dabei handelt es sich um Julian Hodek, dessen Name bis zum Benefizspiel gegen Dresden nur absoluten Experten ein Begriff war.

Beim 1:0-Auswärtssieg der Zwickauer beim FSV Frankfurt (Main) erlebte die Nachwuchshoffnung ihre Drittliga-Premiere, wobei der gebürtige Potsdamer über 90 Minuten eine gute Figur abgab. Im Heimspiel gegen den VfR Aalen am vergangenen Samstag schickte Trainer Torsten Ziegner den jungen Mann in der 90.Minute auf den Rasen des Zwickauer Stadions, um das erste Mal wenigstens für kurze Zeit die Heimspielatmosphäre aufzusaugen. Seit dem Winter trainiert der junge Mann mit dem Profikader. "Seitdem hat Julian im taktischen und körperlichen Bereich enorm zugelegt", lobt Ziegner die Entwicklung des Kickers, der nach wie vor bei den A-Junioren des FSV in der Regionalliga Nordost spielt. Im Benefizspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden (0:1) durfte Hodek schon einmal ran, um jetzt die ersten Schritte in der 3. Liga zu gehen. "Es geht alles sehr schnell. Für mich als jungen Spieler ist es natürlich sehr schön, wie sich alles entwickelt hat. Aber so richtig begreifen kann ich es im Moment noch gar nicht", sagt der Spieler, der im kommenden Monat seinen 19. Geburtstag feiert.

In der vergangenen Saison trug Hodek noch das Trikot der U-19- Mannschaft des SV Babelsberg 03. Als die Vertretung jedoch im Sommer absteigen musste, kümmerte er sich um eine neue sportliche Herausforderung. "Über einen Bekannten fand ich den Weg nach Zwickau", schildert er kurz und knapp, warum der Brandenburger bei den Westsachsen anheuerte. Auch nach seinen Debüt in der 3. Liga bleibt das Talent mit beiden Beinen auf dem Boden. "Die Berufung in den Profikader gibt mir für die Aufgaben bei den A-Junioren einen zusätzlichen Schub. Und dort kann ich als Führungsspieler helfen, auch den einen oder anderen Tipp geben und motivieren", sagt Hodek. Im Spiel gegen den SV Tasmania Berlin am vergangenen Sonntag ist das ihm und seinen Teamkollegen ganz gut gelungen. Zwickau gewann 3:0 und steht nun mit 33 Punkten auf Rang 6.

Neben dem Fußball beschäftigt sich der junge Mann auch intensiv mit Kraftsport. "Und manchmal treffe ich mich mit Kumpels, um einfache Sachen zu kochen", verrät Hodek. Und wenn er seine Küchenfertigkeiten noch etwas perfektioniert, könnte er demnächst vielleicht auch die Damen einladen, die ihn mit dem persönlichen Plakat im Stadion beggrüßt haben.