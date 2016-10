Teams tauschen die Plätze

Fortschritt und der FSV liegen in der Fußball-Kreisliga hinter den Erwartungen zurück. Glauchau hat nun Boden gut gemacht.

Von Lutz Walther

erschienen am 25.10.2016



SV Fortschritt Glauchau gegen FSV Limbach-Oberfrohna II 2:0 (2:0). Beide Mannschaften hatten sich vor Beginn der Punktspielserie mehr versprochen, sie wollten sich im vorderen Mittelfeld platzieren. Vor dem Anpfiff war klar, dass die Gastgeber bei einem Sieg an der zweiten Vertretung von Limbach-Oberfrohna vorbeiziehen können.

Dementsprechend motiviert ging die Elf von Trainer Frank Zeitsek die Partie an. Im Gegensatz zum Spiel gegen Gersdorf vor einer Woche begann Fortschritt mit hohem Tempo und erzielte in der sechsten Minute nach Zuspiel von David Müller die Führung. Der FSV II konnte sich nur sporadisch aus der ständigen Umklammerung befreien. Bei den wenigen Konterangriffen, die im Strafraum des Gastgebers ankamen, wirkte der Gast unkonzentriert und harmlos. Kurz vor der Halbzeit konnte die Fortschrittelf das wichtige zweite Tor erzielen. Nach der Pause verflachte die Begegnung. Der FSV war jetzt gleichwertig. Fortschritt verwaltete nur noch die Führung. Am Ende ein verdienter Sieg in einem fairen Spiel mit einem sehr guten Schiedsrichter Sven Kirste (Waldenburg) und seinen Assistenten. Fortschritt ist nun Siebter vor dem FSV.