Zwei Sachsen sind in Polen erfolgreich

Für Henry Stude aus Langenbernsdorf hat sich die Reise in den Osten gelohnt. Bei seinen 48 Starts sprangen zahlreiche gute Platzierungen heraus.

Von reiner Thümmler

erschienen am 15.03.2017



Langenbernsdorf. Hinter dem Springreiter Henry Stude liegen zwei harte Turnierwochenenden im polnischen Leszno. Innerhalb von sechs Tagen ging der 27-jährige Langenbernsdorfer mit seinen sieben Pferden im Alter von sechs bis elf Jahren 48-mal an den Start. Das ist eine sehr hohe Anzahl von Prüfungen, die er in den verschiedensten Klassen absolvierte. "Ich war 27-mal platziert. Das ist recht erfolgreich. Ich bin mit dem Abschneiden im Ausland sehr zufrieden, auch, dass die Pferde so gut durch die Winterpause gekommen sind", zog Henry Stude ein kurzes Fazit.

Für den erfahrenen Springreiter waren die Bedingungen in der Reithalle in Leszno - der Ort ist etwa 90 Kilometer von Breslau entfernt - gut. "Es herrschte ein super Boden und es gab riesige Ställe für die Pferde", berichtete Stude. Mit seinen Spitzenpferden Frau Stude und Cosima kam der Langenbernsdorfer beim Großen Preis von Leszno - durch die internationale Beteiligung wurde diese Prüfung als Grand Prix bezeichnet - im Ein-Sterne-S-Springen auf die beachtlichen Plätze drei und fünf. "Mit beiden Pferden waren es jeweils zwei Nullrunden im Stechen", freute sich der Reiter. Mit Colorado konnte der Langenbernsdorfer in der Ein-Sterne-M-Klasse (mittlere Tour) zwei Springen gewinnen. Mit Dany Sahne ge- lang ihm zudem ein Sieg im L-Springen (leichte Klasse). In einem Fehler-Zeitspringen Klasse S* erreichte er mit Frau Stude und Cosima die Plätze sechs und sieben.

Nach seinem Premierenstart im Ausland im Jahr 2014 in Drzonkow (Westpolen) - da startete er mit seinem Bruder André und erkämpfte zweite und dritte Plätze - gab es für ihn jetzt weitere beachtliche Erfolge in Polen. Die 17-jährige Nachwuchsspringerin Cora Falke vom RFV Langenbernsdorf, die an einem Wochenende auch in Leszno dabei war, konnte bei ihrem ersten Auslandsstart wertvolle Erfahrungen sammeln. Auf ihrem neunjährigen Wallach Giron war sie in der Klasse L zweimal platziert.

In den nächsten Wochen gönnt Henry Stude seinen Pferden erst einmal eine Pause. Das nächste Hallenturnier hat er jedoch bereits im Blick. Am ersten Aprilwochenende will er in Bobersen (nahe Riesa) beim dortigen Reit- und Fahrverein an einem Springreitwettbewerb teilnehmen. Auf der Reitanlage Kurze werden Wettkämpfe bis hin zur mittelschweren Klasse ausgetragen. Und spätestens im Mai wird die Freiluftsaison für die Pferdesportler beginnen. (mit ck)