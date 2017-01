Ärger über ungeräumten Weg

Es gibt keinen Fußweg entlang der Shakespeare-straße. Nur so etwas ähnliches. Es wurde so gebaut, dass dort auch Schulkinder gehen können - allerdings nicht im Winter.

Von Jana Peters

erschienen am 14.01.2017



Kleinolbersdorf-Altenhain/Adelsberg. Die Frage, ob das nun ein Gehweg ist oder nicht, sorgte bereits für Diskussionen in Kleinolbersdorf-Altenhain. Die Shakespeare-straße, die offiziell zu Adelsberg gehört, hatte eine neue Asphaltschicht erhalten. Dabei wurde auch der Straßenrand erneuert. Neben der Asphaltschicht wurden Pflastersteine verlegt. Die Begrenzungspfähle stehen darauf. Das Tiefbauamt erklärte, es sei kein Fußweg, sondern ein befestigtes Bankett, das auch als Notwegführung gedacht sei, aber auch vor Ausspülungen schütze. Quasi als günstige Alternative. Ein richtiger Gehweg wäre zu teuer geworden und die Umsetzung hätte viel Zeit in Anspruch genommen. "Deshalb wurde als Kompromiss für ein bürgerfreundliches Begehen des Bankettes und zur Sicherstellung der Fahrbahnentwässerung ein mit Pflaster befestigtes Bankett gebaut", hieß es im November aus dem Tiefbauamt.

Doch dann kam der Winter. Schnee bedeckt das gepflasterte Notweg-Bankett. Und nun? Familienvater Holger Schmidt wundert sich. Sein 15-jähriger Sohn Jonas muss täglich von der Gartenstadt entlang der Shakespearestraße zur Bushaltestelle an der Zschopauer Straße laufen. Von dort fährt er mit dem Bus zur Schule nach Zschopau. Nur auf der Brücke, die über die neue B 174 führt, gibt es einen richtigen Fußweg. Genau wegen Schulkindern wie seinem Sohn habe sich der Ortschaftsrat für einen ordentlichen Fußweg entlang der Shakespeare-straße eingesetzt, so Schmidt. Das, was jetzt dort gebaut wurde, findet er "unmöglich". Dass der Notweg nicht geräumt wird, ärgert ihn. Er fragt sich, wer dafür zuständig ist und warum der Schnee nicht für die Fußgänger weggeräumt wird. Dass das nicht maschinell gehen kann, sei ihm auch klar. Denn dafür stehen die Begrenzungspfähle im Weg.

Die Frage nach der Räumung beantwortet der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR). Der Straßenabschnitt liege außerhalb der geschlossenen Ortslage. Insofern finde die Straßenreinigungssatzung der Stadt Chemnitz keine Anwendung, und die Eigentümer der anliegenden Grundstücke könnten daher nicht zum Winterdienst am Fahrbahnrand verpflichtet werden. "Es ist durch Fußgänger mithin - wie es außerhalb geschlossener Ortslagen üblich ist - die Fahrbahn zum Begehen zu nutzen", heißt es in einer schriftlichen Antwort des ASR.

Wenn er täglich rund zwölf Minuten zur Bushaltestelle geht, versuche er, hinter dem weißen Strich zu bleiben, der die Fahrbahn begrenzt, sagt Jonas Schmidt. Unsicher fühle er sich trotzdem, so der 15-Jährige. "Wir trichtern ihm ein, dass er aufpassen soll", sagt sein Vater. Er und seine Frau hätten den Sohn auch mit allerlei Reflektoren ausgestattet. "Er ist wie ein beleuchteter Weihnachtsbaum unterwegs, damit er von den Autos gesehen wird", so der 48-Jährige. Eine brenzlige Situation habe es noch nicht gegeben, kann ihn sein Sohn beruhigen.