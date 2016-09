Ã„rztemangel: Jetzt suchen Stadtpolitiker nach einem Rezept

Ärztemangel: Jetzt suchen Stadtpolitiker nach einem Rezept

Jeder dritte Hausarzt in Chemnitz ist älter als 60Jahre. Die Nachfolgersuche soll nach Vorschlag von Stadträten künftig Aufgabe der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft sein. Aber sie ist dafür gar nicht ausgerüstet.

Von Mandy Fischer

erschienen am 08.09.2016



Deutlicher hätte die Kritik nicht ausfallen können: Das Rathaus lässt die niedergelassenen Ärzte allein, nimmt ihre Sorgen bei der Suche nach Praxisnachfolgern nicht ernst und damit in Kauf, dass es die Chemnitzer künftig immer schwerer haben werden, einen Haus- oder Facharzt mit freien Terminen zu finden. Dr. Claudia Kühnert, Allgemeinmedizinerin mit ausgebuchter Praxis in der Innenstadt und Chefin einer Initiative, die sich um medizinischen Nachwuchs bemüht, war nach der jüngsten Rathaus-Reaktion mehr als verärgert. Die ärztliche Versorgung sei grundsätzlich Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung und nicht der Stadt, erklärte Sozialbürgermeister Philipp Rochold. Auch bei den Ratsfraktionen hatte Kühnert zunächst keinen Erfolg, als sie im Frühjahr in einem Schreiben auf die Situation der Hausärzte hingewiesen hat: "Reaktion gleich null, das war frustrierend", so die Ärztin, die seit mehr als einem Jahr mit dem Chemnitzer Weiterbildungsverbund von Hausärzten bereits auf Messen und an den Universitäten in Dresden und Leipzig um junge Ärzte - und damit auch für die Stadt - wirbt, wie sie sagt.

Dass die Nachfolgersuche in den nächsten Jahren immer akuter werden wird, zeigt ein Blick in die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung: 167 Hausärzte praktizieren derzeit in Chemnitz, jeder dritte ist älter als 60 Jahre. Einige von ihnen arbeiten nicht mehr Vollzeit, 17 Praxen sind momentan unbesetzt. Immer mehr Ärzte, die kurz vor dem Rentenalter stehen, verlassen ihre Praxis und suchen eine Anstellung in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), bestätigt die Poliklinik-Gesellschaft, die mehrere MVZ betreibt. Außerdem spricht die Geschäftsführung der Poliklinik von "einem Trend, dass auch junge Ärzte die eigene Niederlassung eher scheuen und eine Anstellung im ambulanten Versorgungssystem suchen". Somit umgehen sie das Risiko der Selbstständigkeit.

Inzwischen ist die Reaktion aus dem politischen Chemnitz nicht mehr gleich null. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken,

Detlef Müller und Susanne Schaper, setzen bei der medizinischen Fachkräftesuche bei der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft CWE an. Bisher vor allem auf Industriebetriebe ausgerichtet, soll die CWE den Gesundheitssektor künftig stärker in den Fokus rücken, erklärten sie nach einem Treffen mit Vertretern der Hausarzt-Initiative und CWE-Geschäftsführer Sören Uhle. Schaper und Müller fordern deshalb, das Budget der städtischen Tochtergesellschaft entsprechend aufzustocken. Die Zeit dafür scheint günstig, die Diskussion zum neuen Haushalt läuft gerade. Ziel sei, eine Extra-Personalstelle zu schaffen. Denn das Problem der Nachfolger-suche bestehe nicht nur für niedergelassene Ärzte, sagt Schaper, selbst ausgebildete Krankenschwester. "Wir brauchen genauso einen Ansprechpartner für Kliniken, Ergotherapeuten und Logopäden. Die Stadt darf nicht außen vor bleiben. Sie hat auch eine Daseinsfürsorge", so Schaper.

Müller schlägt des Weiteren vor, ähnlich dem Zentrenkonzept für den Einzelhandel einen Ist-Zustand der medizinischen Versorgung in Chemnitz zu erfassen. Es müsse auf einen Blick zu sehen sein, in welchem Stadtteil welcher Arzt in welchem Alter praktiziert, wo es eine Physiotherapie gibt und wo einen Logopäden, um reagieren zu können. Müller: "Wir brauchen eine wohnortnahe Versorgung - das gilt fürs Einkaufen genauso wie für den medizinischen Bereich."

CWE-Mann Uhle geht mit Demut an die Aufgabe, wie er sagt. "Der Gesundheitsbereich steht mindestens genauso unter Druck wie der Maschinenbau oder die Automobilindustrie", schätzt er ein. Zwar seien Klinikum und Bethanien-Krankenhaus bereits Partner der CWE. Aber bislang gebe es kein Personal mit Branchenkenntnissen aus der Medizin. Doch ohne das Wissen, was zum Beispiel bei der Übernahme einer Arztpraxis zu beachten ist, sei eine intensive Unterstützung nicht möglich. Uhle: "Mit aktuellen Ressourcen ist die Aufgabe nicht zu schaffen." Will heißen: Auch er plädiert für eine Personalaufstockung.

Für Dr. Kühnert ist wichtig, "dass es jetzt einen Dialog mit Vertretern der Stadt gibt und erste Vorschläge vorliegen. Die Diskussion ist genau das, was uns bisher gefehlt hat."