Als es für einen Feuerwehreinsatz noch einen halben Liter Milch gab

Für seinen 50-jährigen Dienst in der Feuerwehr Siegmar wurde deren Leiter Reinhard Klobe geehrt. Doch schon seit 1961 ist er Brandschützer - und hat noch lange nicht genug.

Von Sandra Häfner

erschienen am 26.11.2016



Siegmar. Beinahe hätte Reinhard Klobe seinen ersten Einsatz als Feuerwehrmann verpasst. Als im September 1967 in Altendorf ein riesiger Kohlehaufen brannte, war in seiner Wohnung noch keine Glocke installiert. "Die Sirene war zu dieser Zeit ausgeschaltet. In den Wohnungen der Feuerwehrleute gab es Klingeln, bei mir jedoch noch nicht", erinnert sich der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Siegmar. Zum Glück alarmierte ihn ein Wehr-Kollege persönlich. "Manchmal bin ich wegen der fehlenden Glocke auch zu spät gekommen. Dann hatten die anderen den Ort des Einsatzes mit Kreide an die Depot-Tür geschrieben und ich rannte hinterher", blickt Reinhard Klobe zurück.

Zum Brand der Braunkohle kam er pünktlich. "Das war eine große Wolke aus Dreck und Staub. Wir haben stundenlang gelöscht, damals noch ohne Atemschutz. Stattdessen haben sie uns hinterher einen halben Liter Milch hingestellt", sagt Reinhard Klobe. Ein begeisterter Milchtrinker sei er nicht gewesen, aber an dem Tag habe er das Getränk zu sich genommen.

Im Gegensatz zu damals trägt Reinhard Klobe heute bei Einsätzen eine Atemschutzmaske. Dass er seine Tauglichkeit dafür bei einem anstrengenden Sporttest mit 65 Jahren unter Beweis gestellt hat, darauf ist er stolz. "Ein Wehrleiter sollte mit ausrücken und Vorbild sein", sagt er. Seit März 1979 steht er der Wehr in Siegmar vor. "Ich hoffe, dass ich die 40 Jahre noch vollmachen kann", hat sich Klobe, der als Bereichsleiter für Technik bei der Arbeiterwohlfahrt arbeitet, vorgenommen.

Reinhard Klobe ist seit 55 Jahren Brandschützer. 1961 trat er in der Siegmarer Schule in die AG Junge Brandschutzhelfer ein. Der damalige Leiter habe ihn für das Feuerwehrwesen begeistert, sagt Klobe. Nach fünf Jahren sei es dann selbstverständlich gewesen, in die Feuerwehr einzutreten. "Jetzt seid ihr dabei", habe es damals geheißen. "Die Erfahrung von damals trage ich weiter und versuche, junge Leute für die Feuerwehr zu begeistern", erzählt der langjährige Feuerwehrmann. 26 Mitglieder zählt die Siegmarer Jugendfeuerwehr derzeit, der Wehrleiter betreut selbst eine Gruppe. "Ohne die Jugendausbildung würde unsere Feuerwehr heute nicht mehr existieren", ist sich Reinhard Klobe sicher. Alle 26 aktiven Mitglieder habe er mit ausgebildet. Dafür und für seinen 50-jährigen aktiven Feuerwehrdienst wurde der Siegmarer am Donnerstagabend im Rathaus mit dem Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. "Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel. Da habe ich lange drauf hin gearbeitet. 50 Jahre aktiven Dienst haben nicht viele geschafft, noch weniger an der Spitze einer Wehr. Ich denke schon, dass ich den Feuerwehrmännern ein Vorbild sein kann", sagte der Ausgezeichnete.