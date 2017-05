Als in Bernsdorf die Studentenstadt entstand

Heute vor 50 Jahren ist der Grundstein für die Internate an der Reichenhainer Straße gelegt worden. Ein Amateurfilm zeigt, warum Studenten damals mit dem Fernrohr am Fenster hockten.

Von Michael Müller

erschienen am 02.05.2017



Glücklich angelegtes "Hochschulviertel" mit viel Platz zum Wachsen und Gestalten oder städtebaulicher Kardinalfehler? Die Meinungen über den Campus der Technischen Universität gingen gerade in den zurückliegenden Jahren oft auseinander. Einerseits weiß das Areal zwischen Vettersstraße und Technologiecampus zu punkten mit kurzen Wegen zwischen Hörsaal, Mensa und Wohnheimen, zwischen Uni, Fraunhofer Institut und jungen Unternehmen. Andererseits sähe es mancher lieber, das studentische Leben spielte sich eher im Stadtzentrum als draußen in Bernsdorf ab.

Wie auch immer: Als heute vor 50 Jahren an der Reichenhainer Straße der Grundstein für die künftigen Studenteninternate der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt gelegt wurde, galt die Anlage als eines der modernsten Vorhaben dieser Art in der DDR. "Erstmals in unserer Republik werden auf einem Gelände alle wichtigen Einrichtungen einer Hochschule konzentriert", hieß es. "Lehr- und Forschungsgebäude, Internatskomplexe, Einrichtungen der medizinischen Betreuung, des Handels, aber auch Sport- und Kulturzentren."

"Das war topmodern", erinnert sich Ludwig Schmidt, der 1967 Automatisierungstechnik studierte. Während viele Privathaushalte noch mit Brikett heizten und eine halbe Treppe tiefer auf Toilette gingen, gab es in den neuen Studentenwohnheimen Fernheizung und warmes Wasser aus der Leitung. Was störte es da, wenn das Gelände ringsum anfangs noch einer Mondlandschaft glich.

Die ersten Bauten des künftigen Campus' waren bereits Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre entstanden - Institutsgebäude und mehrere Laborhallen an der Reichenhainer Straße und die Wohnheime am Thüringer Weg. Eine Konzeption zur Entwicklung der Hochschule sah einige Jahre später vor, die Zahl der Studenten von 4000 bis Ende der 1970er-Jahre auf etwa 10.000 zu steigern. Maßgeblich dazu beitragen sollte der Auf- und Ausbau der neu gegründeten Fakultät für Elektrotechnik, erläutert Stephan Luther, der Leiter des Universitätsarchivs.

"Für über 6000 Studierende entsteht gewissermaßen eine Studentenstadt", schrieb die "Freie Presse" im August 1968. Die ersten der insgesamt fünf neungeschossigen Zwillingsbauten mit Internatsplätzen für jeweils 1000 Studenten standen da bereits kurz vor der Fertigstellung. 1970 folgte die Mensa, ein Jahr später eine Kindereinrichtung, 1974 der heutige Weinhold-Bau.

Wie es in jenen Jahren auf dem Campus zuging, davon vermitteln einige alte Schmalfilm-Aufnahmen einen Eindruck, die sich in Ludwig Schmidts Keller erhalten haben und mittlerweile digitalisiert wurden. Sie zeigen junge Männer im Hörsaal, bei Diskussionen mit dem Parteisekretär, aber auch bei allerlei Schabernack - etwa dem abendlichen Blick durchs Fernrohr, rüber ins Nachbar-Internat, wo die Studentinnen untergebracht waren. Für Aufsehen sorgten damals auch ihre Touren durchs Stadtgebiet mit einem schicken Auto westlichen Fabrikats. Das schnittige Gefährt gehörte einem Kommilitonen aus Syrien, erinnert sich Schmidt. "Gerade jetzt wüsste ich zu gern, was aus ihm geworden ist."