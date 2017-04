Anschlag auf alternatives Café: "Die haben auf uns gezielt"

Rund 15 Personen saßen im Raum an der Leipziger Straße, als plötzlich etwas gegen die Scheibe flog. Eine Frau, die dahinter saß, hat einen Verdacht.

Von Jana Peters

erschienen am 15.04.2017



Kurz vor 18 Uhr gab es einen lauten Knall. "Wir haben uns alle mörderisch erschrocken", erinnert sich Cornelia Schubert, die am Mittwochabend Gast im Lesecafé Odradek an der Leipziger Straße war. Es habe sich angefühlt, als habe jemand einen großen Stein gegen die Fensterscheibe geworfen. Rund 15Personen waren zu der Zeit anwesend. Mittwochs findet in dem Raum ein Kontakt-Café statt, bei dem sich Geflüchtete und Deutsche begegnen können.

Schubert saß mit einer Freundin und deren Baby direkt hinter der Scheibe, als der Einschlag passierte. Sie habe sofort aus dem Fenster gesehen. Auf dem Fußweg sei niemand gewesen, an der Ampel war rot, weshalb Autos auf der Leipziger Straße standen. Im Café brannte Licht, von außen müsse zu sehen gewesen sein, dass sich Menschen im Raum aufhielten. "Die haben auf uns gezielt", ist sich Schubert sicher.

Die Scheibe ist doppelt verglast. Zu Bruch ging nur die äußere. Nach dem Vorfall wurde die Polizei gerufen, und es wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung erstattet. In der Mitteilung der Polizei heißt es, die Beamten stellten ein wenige Zentimeter großes Loch in der äußeren Scheibe des Fensters fest. Ein Tatmittel, wie ein Stein oder ein Projektil, konnte nicht gefunden werden.

Sie habe in dem Moment Angst gehabt, sagt Schubert. Einschüchtern lassen wolle sie sich aber nicht. Sie ist verantwortlich für den Umsonstladen, der vor allem Spenden an Geflüchtete verteilt und sich direkt nebenan befindet. Odradek und Laden sind Teil des Wohn- und Kulturprojekts Kompott an der Leipziger Straße. Getragen von einem Verein, geht es dem Projekt unter dem Motto "Wir schaffen Freiräume" um bezahlbaren Wohnraum, Belebung brach liegender Häuser und hierarchiefreie Selbstorganisation.

Das Projekt ist schon mehrfach angefeindet worden. "Die Chemnitzer Neonazi-Szene hat uns auf dem Schirm", sagte ein Bewohner im Gespräch mit der "Freien Presse" im Oktober. Höhepunkt der Anfeindungen dürfte ein Vorfall im März 2015 gewesen sein, als bis zu 20 Personen, zum Teil vermummt und mit Zaunslatten bewaffnet, versuchten, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Die Kompott-Bewohner verorteten die Angreifer im rechtsextremen Spektrum, was die Polizei damals aber nicht bestätigte.

Zum Fall vom Mittwoch hieß es vom Verein in einer gestern herausgegebenen Pressemitteilung, es liege der Gedanke nahe, "dass der Einschlag ein Angriff von Nazis auf uns war, der unsere Arbeit und unsere Lebensentwürfe treffen soll".