Auf Wiederentdeckungsreise

Deutsche Ferienregionen spielen auf der Reisemesse in der Chemnitz-Arena in diesem Jahr eine besondere Rolle - und stoßen auf das Interesse der Besucher. Dafür fehlen einige andere bekannte Urlaubsziele.

Von Michael Müller

erschienen am 07.01.2017



Kappel. Haben Schnee und Frost Einfluss auf Neugier, Reiselust und Fernweh? Ein guter Ort, um das zu studieren, ist an diesem Wochenende die Messe an der Neefestraße. Rund 200Aussteller laden dort auf der "Reisen und Caravaning" ein, die Welt zu entdecken. Sei es die auf der anderen Seite des Globus oder die vor der Haustür; sei es mit dem Kreuzfahrtschiff, dem klassischen Reisebus oder ganz individuell.

"Unsere Erfahrung ist: Die Reiselust ist ungebrochen", sagt Sven Hertwig, Veranstalter und selbst Inhaber eines Reisebüros. Viele Leute informierten sich zwar auch im Internet. "Doch zum Buchen suchen sie mittlerweile wieder zunehmend den Weg in die Reisebüros."

Exotische Ziele, wie der afrikanische Dschungel, nicht alltägliche Erlebnisreisen durch die Vereinigten Staaten oder individuell geführte Touren auf Island spielen auf der Messe eher am Rande eine Rolle. Selbst traditionell beliebte Reiseregionen wie die Badestrände in der Türkei oder Ägypten sind außerhalb der Stände großer Reiseveranstalter kaum vertreten. Umso mehr ist Bodenständiges angesagt. Vor allem Ziele in Deutschland - von Lüneburger Heide bis Bayerischer Wald.

"Urlaub in Deutschland liegt im Trend, davon profitieren auch wir", sagt Bert Balke vom Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte, der diesjährigen Partnerregion der Messe. Mit Ferien an und auf dem Wasser, inmitten einer von Schlössern, Herrenhäusern und viel Natur geprägten Landschaft, setzt sie nicht zuletzt darauf, "positiv vorbelastete" Besucher zu begeistern. Menschen, die die Region noch aus DDR-Zeiten kennen und gute Erinnerungen daran haben. Andernorts im Osten habe sich die Urlaubsgegend in vergangenen Jahren mit großen Präsentationen auf Marktplätzen vorgestellt, unter freiem Himmel. "Dass wir hier auf der Messe in Chemnitz diese Chance bekommen, ist natürlich wunderbar", so Balke.

Erlebnistouren und Tagesreisen "in die schönstens Winkel Deutschlands" präsentiert die "Freie Presse" an ihrem Stand. "Wer möchte, kann hier seine Reise gleich buchen", sagt Felicia Kollinger-Walter vom Team vor Ort. Nebenan beim Chemnitzer Verlag gibt es Bildbände und die Reihe "Sächsische Wanderführer". "Zuletzt ist Band 11 erschienen, das Obere Vogtland", erläutert Matthias Zwarg, Leiter des Buchprogramms.

Zu den langjährigen Ausstellern der Messe gehört Alpenjoy, ein Vermarkter alpiner Tourismusregionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. "Letzte Woche in Südtirol, da gab's weniger Schnee als heut' bei Euch", scherzt Inhaber Ingo Diesch, während er Besuchern landestypischen Käse und Schinken zum Probieren anbietet. Dass sein Unternehmen in der Nähe von Hamburg seinen Sitz hat - das vermutet hier kaum jemand.

Die Reisemesse hat heute und morgen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso in Halle 2 die Gesundheits-, Sport- und Lifestyle-Messe "C-fit". Eintritt: 7, mit Pressekarte 5,50 Euro.