Auto fährt in Schaufenster von Möbelhaus

Eine Fensterfront ist im Oli-Park zu Bruch gegangen. Notdürftig wurde das Schaufenster repariert. Die Unfall-Ursache ist unklar.

Von Bettina Junge

erschienen am 19.12.2016



Oberlichtenau. Ute Gansera liegt noch der Schreck in den Gliedern, als sie berichtet, wie ein weißer Audi A 4 am Montagmittag plötzlich im Möbelgeschäft stand. "Ich habe den lauten Knall gehört", sagt Ute Gansera, die Filialleiterin von Multipolster. Zuerst habe sie an einen Anschlag gedacht, weil das heutzutage möglich sei. Dann sei sie von ihrem Büro nach vorn zum Eingang gerannt. Das Auto war rechts vom Eingang in die Fensterreihe gefahren, fügt Gansera hinzu.

Überall lagen Glassplitter, das Leder eines Sessels sei zerschlitzt gewesen, erzählt sie. Inzwischen hatten sich Schaulustige eingefunden. Laut Polizei war eine 58-jährige Audi-Fahrerin vom Parkplatz aus mit ihrem Auto gegen vier Schaufensterscheiben gefahren. "Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt", sagte ein Polizei-Sprecher. Doch Augenzeugen schildern, dass die Frau wahrscheinlich das Gaspedal mit der Kupplung verwechselt habe. Denn das Auto sei ungebremst in das Geschäft gerollt. Bei der Vernehmung habe die Frau erzählt, dass die Bremsen versagt haben, schildert ein anderer Augenzeuge. Die Polizei wird nun untersuchen, was die Ursache für den Unfall ist.

Vor Ort ist inzwischen ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro aufgenommen worden. Laut Polizei beträgt der Schaden am Auto etwa 1000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand. Am Nachmittag wurden die kaputten Scheiben am Schaufenster notdürftig repariert, sagt Bernd Wolfrum vom Multipolster-Firmensitz in Burgstädt. Der Laden mit einer Fläche von 1750 Quadratmetern konnte wie geplant bis 19 Uhr geöffnet bleiben. "Ich bin froh, dass alles schnell verschlossen wurde", so Gansera. Denn es sei kalt im Laden geworden. Viele Schaulustige hätten sich erkundigt und auch den Laden aufgesucht. Am Dienstag soll das Geschäft ab 10 Uhr wie geplant öffnen. Nachdem der Schaden aufgenommen worden und das Schaufenster vermessen sei, könne eine neue Scheibe eingesetzt werden.