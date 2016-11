Bethanien-Krankenhaus will weiter wachsen

Rund 25 Jahre nach ihrem Neustart unter kirchlicher Trägerschaft planen die Kliniken am Zeisigwald für künftige Erweiterungen. Schon in der kommenden Woche soll dazu eine wichtige Entscheidung fallen.

Von Michael Müller

erschienen am 30.11.2016



So geht Stadtumbau: Innerhalb weniger Jahre hat sich das einst von Ruinen geprägte Kasernengelände entlang der Heinrich-Schütz-Straße zu einem Vorzeigestandort entwickelt. Nach dem im Frühjahr fertiggestellten Terra-Nova-Campus als neuem Standort der Körperbehindertenschule und einem Neubau des Gesundheitsdienstleisters Admedia nahe der Planitzwiese im September sollen kommende Woche die ersten Weichen für ein weiteres Neubauprojekt gestellt werden.

Dabei geht es um ein reichlich vier Hektar großes Stück Brachland gegenüber der Einmündung der Yorckstraße. Es ist nach Rathausangaben die letzte zur Vermarktung vorgesehene freie Fläche auf dem einstigen Kasernenareal. Die Stadtverwaltung will es für knapp 940.000 Euro an die gemeinnützige Trägergesellschaft des benachbarten Bethanienkrankenhauses verkaufen. Der Stadtrat entscheidet darüber am 7.Dezember.

"Der Erwerb der Grundstücksflächen dient der langfristigen Klinikerweiterung", heißt es in den an die Stadträte ausgereichten Unterlagen. Spätestens in 15 Jahren soll auf dem Areal ein Neubau stehen. Andernfalls erhielte die Stadt das Recht, das Grundstück zurückzukaufen. Das Rathaus plant derweil, die Yorckstraße über die Heinrich-Schütz-Straße hinaus in das Gelände hinein zu verlängern. Einen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht.

Für die Zeisigwaldkliniken Bethanien soll die Erweiterungsfläche vor allem eines sichern - Platz für zukünftiges Wachstum. "Wenn wir die Fläche jetzt nicht kaufen, erhält sie am Ende ein anderer Interessent - und wir sind in unserer Entwicklung am Standort auf Dauer eingeschränkt", erläuterte Dirk Herrmann, kaufmännischer Geschäftsführer des Krankenhauses, gestern am Rande einer Festveranstaltung "25 Jahre Bethanien-Krankenhaus Chemnitz" die Beweggründe.

Die in der evangelisch-methodistischen Kirche beheimatete Trägergesellschaft war im Herbst 1991 gegründet worden. Ein Jahr später übernahm sie das aus einem Militärlazarett hervorgegangene, bis dahin städtische Krankenhaus Zeisigwaldstraße. Älteren Chemnitzern ist es wegen des früheren Straßennamens auch als "Lenin-Krankenhaus" noch ein Begriff. In der Nachbarschaft hatte das Schwesternheim Bethanien bereits in den 1930er-Jahren eine Krankenheilanstalt in einer Villa eingerichtet, die ebenfalls in die neue Gesellschaft einging.

"Der Start war alles andere als leicht", erinnert sich der damalige Geschäftsführer Helmut Riener. Für beide Krankenhäuser hätten Wirtschaftsprüfer angesichts der Zahlen in den Büchern seinerzeit kaum eine Überlebenschance gesehen. "Uns wurde empfohlen, sie schnellstens zu schließen", so Riener.

Stattdessen wurde kräftig investiert. Rund 75 Millionen flossen in den zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten in den Standort, 2009 ging der jüngste Neubau in Betrieb. Heute verfügen die Zeisigwaldkliniken Bethanien über 300 Betten und sechs Fachkliniken, das Krankenhaus genießt einen guten Ruf weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Bei der Zufriedenheit der Patienten rangiert es Erhebungen zufolge sachsenweit auf Rang zwei; in einem Ranking des Nachrichtenmagazins "Focus" landete die Einrichtung erst vor wenigen Wochen zum wiederholten Mal unter den besten Fünf in Sachsen.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, zugleich Aufsichtsratschefin des ungleich größeren kommunalen Klinikums Chemnitz, nennt die Vielfalt der Krankenhaus-Träger in Stadt und Region einen "großen Schatz". "Die Patienten haben dadurch in vielen Fällen die Möglichkeit zu wählen, wem sie sich anvertrauen."

Spruchreife Pläne, welche Erweiterungsbauten auf dem zum Kauf vorgesehenen Gelände einmal errichtet werden sollen, gibt es noch nicht. Vorläufig solle das Areal zumindest teilweise als Stellplatzanlage für die Bediensteten des Krankenhauses genutzt werden, sagte Geschäftsführer Herrmann. Zum Teil wird es bereits heute für Pkw- und Containerstellflächen genutzt.