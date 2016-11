Betroffene verärgert über längere Vollsperrung in Borna-Heinersdorf

Anfang Dezember sollte die Wittgensdorfer Straße zwischen Grundschule und Auerswalder Straße wieder befahrbar sein. Jetzt wird fast vier Monate länger gebaut.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 15.11.2016



Borna-Heinersdorf. Sonja Franke ist verärgert. Die Wittgensdorferin fährt jede Woche mehrmals in die Stadt, um Ärzte oder die Universität aufzusuchen. Seit Mitte Juli muss sie dazu jedes Mal einen kilometerlangen Umweg über die Leipziger Straße und Röhrsdorf oder durch das Chemnitztal nehmen, weil die Wittgensdorfer Straße zwischen Grundschule Borna und Auerswalder Straße voll gesperrt ist.

"Auch die Durchfahrt durch die Siedlung am Bahrebach ist ja verboten worden", kritisiert sie und kann nicht verstehen, dass die Vollsperrung der Wittgensdorfer Straße fast vier Monate länger dauern soll als bisher angekündigt. Bis vor wenigen Tagen hatte die Stadtverwaltung die Freigabe des Abschnitts, auf dem derzeit gebaut wird, noch für den 10. Dezember in Aussicht gestellt. Erst ab März 2017 sollte die nächste Vollsperrung zwischen Grundschule und Paul-Fischer-Weg folgen. Doch jetzt wurde mitgeteilt, dass die Strecke zwischen Auerswalder Straße und Grundschule noch bis Ende März voll gesperrt bleibt.

Davon betroffen sind auch ein Großteil der Schüler der Grundschule Borna und deren Eltern. Laut Schulleiter Tilo Oeser freue sich zwar niemand über die verlängerte Vollsperrung. Bisher kämen die Schüler mit dem etwa 200 Meter langen Fußmarsch entlang der Baustelle aber recht gut klar. "Es bleibt abzuwarten, wie streng der Winter wird und ob der Winterdienst auf dem Gehweg dann wirklich so gut klappt, wie uns das zugesichert wurde", sagt er. Auch für die Busse, die die Schüler zum Schwimmen und zum Eislaufen bringen, verlängerten sich durch die Umleitung die Fahrtzeiten.

Zumindest ein Teil der Eltern sieht die Situation aber kritischer als der Schulleiter, berichtet Elternratsvorsitzende Annett Meylan. Denn weil die Kinder oftmals neben dem schweren Ranzen noch die Sportsachen und ein Akkordeon zu tragen haben, wollen die Mütter und Väter sie nicht allein den Berg hinauf schicken, noch dazu bei Regen, Kälte und Dunkelheit. "Also fahren die Eltern den Umweg über Wittgensdorf, was zusätzliche Zeit und Geld kostet, oder begleiten ihre Kinder auf dem Fußmarsch", so die Elternratsvorsitzende. Weil der Gehweg vom Regen in eine Schlammpiste verwandelt worden sei, litten die Schuhe aller Beteiligten. "Wir können nicht verstehen, dass auf so einer wichtigen Strecke nicht mehr Arbeitskräfte eingesetzt werden, um im Interesse der Kinder schneller fertig zu sein", sagt Annett Meylan.

Auf Anfrage zu den Gründen der Bauverzögerung verweist die Stadtverwaltung auf den städtischen Entsorgungsbetrieb ESC. Dessen Pressesprecherin, Beate Bodnár, räumt Probleme beim Auswechseln eines 400 Meter langen Abwasserkanals ein. Dieser habe zunächst in einem grabenlosen Verfahren unterirdisch zwischen wenigen Baugruben erneuert werden sollen. "Im Fortgang der Arbeiten wurde jedoch festgestellt, dass das angedachte Verfahren bei dem vorhandenen Baugrund nicht durchführbar ist", so die Sprecherin. Daher müsse der Kanal jetzt zum Auswechseln auf ganzer Länge offengelegt werden.

Ziel sei es, den Kanal- und Straßenbau von der Auerswalder Straße bis zur Einfahrt der Gnadenkirche noch vor Weihnachten abzuschließen und danach den Kreuzungsbereich Auerswalder/Wittgensdorfer Straße wieder für den Verkehr freizugeben. Anstatt die Arbeiten, wie bisher geplant, vom 19. Dezember bis 31. März für eine Winterpause zu unterbrechen, soll in dieser Zeit weiter gearbeitet werden. Wenn das Wetter mitspielt, soll dadurch die Gesamtbauzeit bis Anfang August 2017 eingehalten werden.

Städtisches Tiefbauamt, ESC und Versorger Eins hatten im Juli dieses Jahres begonnen, auf der Wittgensdorfer Straße zwischen Auerswalder Straße und Paul-Fischer-Weg alle Kanäle, Strom-, Trinkwasser-, Gas- und weitere Leitungen sowie die Fahrbahn zu erneuern. Das sollte insgesamt etwa 480.000 Euro kosten.