Buchstaben-Kunstwerk im Tietz soll verschwinden

Die roten Lettern werden demontiert. Den Leiter der Neuen Sächsischen Galerie stört das enorm. Dem Direktor des Naturkundemuseums waren sie dagegen schon immer ein Dorn im Auge.

Von Jana Peters

erschienen am 18.01.2017



Zwölf Jahre nach Eröffnung soll frischer Wind ins Tietz kommen. Ein Tapetenwechsel quasi. Kulturamtsleiter Ferenc Csák hat allerlei Pläne für das Haus. Zu seinem Zukunftskonzept gehört auch eine neue Farbgestaltung für das Foyer. Im Zuge dieser soll die Kunstinstallation "Im Wald. 24 Rotkreuzgedichte" entfernt werden. Es handelt sich um die markanten roten Buchstaben, die seit zehn Jahren an den weißen Säulen des Lichthofs hängen.

Dass die Buchstaben weichen sollen, kann Mathias Lindner, Direktor der Neuen Sächsischen Galerie im Tietz, gar nicht verstehen. Die 24Kreuze bestehen aus je zwei Worten aus insgesamt 20 verschiedenen Sprachen. Die Galerie habe vor zehn Jahren den Künstler Bernhard Garbert gewonnen, der die Idee, Kunst und Sprachen zu verbinden, umsetzte. Das Projekt sei auf Zeit angelegt gewesen. Doch da der Lichthof sehr hoch ist, wird das Anbringen oder auch Entfernen der Buchstaben zu einem teuren Unterfangen. Darum sei es nicht mehr entfernt worden. Angebracht wurde es vor zehn Jahren "in großem Konsens", so Lindner. Die Mehrsprachigkeit der Installation habe damals wie heute gut zum offenen, internationalen Konzept des Tietz gepasst. Dass es gerade jetzt entfernt werden soll, findet Lindner seltsam ironisch. "Da fehlt das Auge für das, was sinnvoll ist", sagt er. Das Werk habe in den vergangenen Jahren an Relevanz gewonnen, "und keiner merkt es".

Eine andere Sicht auf die Dinge hat Ronny Rößler, Direktor des Naturkundemuseums. Er freut sich, dass die Installation verschwindet. "Es wird Zeit, dass der Lichthof wieder frei wird", sagt er. Das Kunstprojekt sei für ein halbes Jahr angedacht gewesen. Man habe nur die Kosten gescheut, es wieder zu entfernen. Die roten Buchstaben seien zu dominant. Von vielen Besuchern, die den versteinerten Wald im Lichthof fotografieren wollten, habe er gehört, dass sie nachträglich am Computer die Bilder bearbeiteten, um die roten Buchstaben zu entfernen. Der versteinerte Wald sei ein internationales Kulturdenkmal, das frei und für sich stehen sollte, so der Museumsdirektor. Überhaupt begrüße er die geplanten Veränderungen. "Wir schaffen wieder eine Wohlfühl- atmosphäre", so Rößler.

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass das Kunstwerk abgehängt wird. Es werde voraussichtlich Mitte Februar an die Neue Sächsische Galerie zurückgegeben. Damit werde der originale architektonische Gedanke des Gebäudes wieder hergestellt, heißt es in einer schriftlichen Antwort auf die Fragen von "Freie Presse". Grundlage für die geplanten Veränderungen ist das Zukunftskonzept für den Kulturbetrieb, das der Stadtrat im Dezember beschlossen hat. Zu den Umbaumaßnahmen gehört auch die Installation eines dreisprachigen Wegeleitsystems mit Schrift, Symbolen und Farben. Auf der runden Fläche hinter der Bühne soll an die Geschichte des Hauses und der Familie Tietz erinnert werden. Weiter heißt es aus der Stadtverwaltung, dass an ausgewählten Säulen im Lichthof und den Fluren "in voller Breite und Höhe" hinterleuchtete Schwarz-Weiß-Fotos angebracht werden. Sie sollen Inhalte und Leistungsschwerpunkte der Einrichtungen des Kulturbetriebs zeigen. Diese Antwort lässt vermuten, dass auch künftig mehr als nur weiße Säulen auf den Fotos des Versteinerten Walds zu sehen sind.