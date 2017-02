CFC-Fans organisieren Spendenhilfe für Unfallopfer

Bislang vierstelliger Betrag gesammelt - Ursache des Unglücks weiter offen

Von Mandy Fischer

erschienen am 01.02.2017



In den Farben getrennt, in der Sache vereint - ein Leitmotiv unter Fußballfans, das in diesen Tagen die Mitglieder des CFC-Fanclubs "Kreuzeiche Limbach-Oberfrohna" besonders zu spüren bekommen. Drei ihrer engagiertesten Mitglieder, darunter der Vorsitzende, sind bei einem Unfall am Sonntag auf der Leipziger Straße ums Leben gekommen. Um die Familien der Opfer zu unterstützen, hat der Fanclub eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Nicht nur Fans des Chemnitzer Fußballclubs beteiligen sich daran. Auch der Fanbeauftragte des Halleschen FC, dem nächsten Heimspielgegner am Samstag, habe Unterstützung zugesagt, sagte gestern Björn Stabenau. Er pflegt die Facebook-Seite der Anhänger aus Limbach-Oberfrohna und war mit den Opfern befreundet. Der Kreuzeiche-Club will mehrere Spendenboxen zum Derby am Samstag aufstellen. Unklar sei, ob die Polizei erlaubt, in den Gästeblock zum Spendensammeln zu gehen, erklärt Jörg Drechsler, der zu den Organisatoren gehört. Nach seinen Angaben sei bislang ein niedriger vierstelliger Betrag zusammengekommen. Auch der 60-Euro-Jahresbeitrag jedes Mitgliedes des Fanclubs fließe ein. Inzwischen wurde ein Aufwendungskonto eingerichtet, auf das Spenden eingezahlt werden können. Beileidsbekundungen gingen auch von anderen Fußballfans ein, darunter von der SG Sonnenhof Großaspach. Gegen die Elf hatte der CFC am vergangenen Samstag gespielt. Selbst vom Erzrivalen Erzgebirge Aue hat sich der Fanbeauftragte gemeldet und Beileidsbekundungen übermittelt, sagte die CFC-Fanbeauftragte.

Weiterhin nicht geklärt ist, wie es zu dem Unfall auf nahezu gerader Strecke kommen konnte - ob die Straße in den Morgenstunden überfroren, der 24-jährige Fahrer eventuell zu schnell war oder ob womöglich ein technischer Defekt am Auto, in dem die drei jungen Männer saßen, vorlag. Die Ermittlungen dauern noch an, erklärte gestern eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Spenden für die Unfallopfer können auf folgendes Konto überwiesen werden: Kontoinhaber: Frederik Ranck, IBAN: DE03870500004700361765, BIC: CHEKDE81XXX, Verwendungszweck: Nachlass.