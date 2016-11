CFC-Finanzkrise: Stadträte fordern personelle Konsequenzen

Die Vereinsspitze des Fußballclubs hat gestern Abend bei den Fraktionen um einen Millionen-Zuschuss der Stadt geworben. Überzeugen konnte sie nicht, wie es danach hieß. Die Ratsentscheidung wird wohl vertagt.

Von Mandy Fischer

erschienen am 29.11.2016



Mehr als drei Stunden hat die CFC-Spitze um Präsident Mathias Hänel und Aufsichtsratschef Uwe Reißmann gestern Abend vor Stadträten versucht zu erklären, wie es zum Millionen-Defizit beim Club kommen konnte und wie er es ausgleichen will. Zum Rettungskonzept gehört eine Finanzspritze in Höhe von 1,26 Millionen Euro aus der Stadtkasse, worüber die Räte entscheiden müssen. Jene Summe, die dem CFC theoretisch vor vier Jahren als Entschädigung zugestanden hätte, als im Zuge des Stadionneubaus der Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück gekündigt wurde. Aus politischen Gründen wurde auf die Auszahlung verzichtet.

Ob sie jetzt nachgeholt wird, ist nach dem gestrigen Treffen alles andere als sicher. Offenbar konnten die CFC-Vertreter nicht überzeugen. Es fehle an Ideen, wie der Club gerettet werden kann, sagte SPD-Fraktionschef Detlef Müller nach der Sitzung. Er sprach von einem "uninspirierten Vortrag". Die Vorschläge seien nicht darüber hinausgegangen, als Einnahmen und Ausnahmen in Einklang bringen zu wollen. Der Verein verfügt über einen Etat von sieben Millionen Euro, vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen. Müller vermisste zudem eine kritische Analyse: "Der CFC hat in der Vergangenheit auf das Prinzip Hoffnung gesetzt."

Eigentlich sollte der Stadtrat am 7. Dezember über den Millionen-Zuschuss entscheiden. Nach der gestrigen Sitzung läuft jedoch alles auf eine Vertagung hinaus - auf eine Sondersitzung noch in diesem Jahr, aber erst nach der CFC-Mitgliederversammlung am 12. Dezember. Auf der Tagesordnung stehen auch die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. "Die Mitglieder müssen entscheiden, ob sie mit der bisherigen Führung weitermachen wollen", sagte Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Schaper. Sie fordert ebenso wie Müller personelle Konsequenzen in den CFC-Aufsichtsratsgremien, ohne eine personenbezogene Rücktrittsforderung zu formulieren. Schaper: "Ein personelles Weiterso kann es jedenfalls nicht geben. Irgendeiner muss die Verantwortung übernehmen."

Außerdem kristallisierte sich gestern heraus, dass die Räte ohne Zukunftskonzept wohl keine Entscheidung treffen werden. Der CFC hatte bereits ein extern angefertigtes Gutachten angekündigt, das aber noch nicht vorliegt. Womöglich beantwortet das einige Fragen von Thomas Lehmann, Fraktionsvorsitzender Grünen: Welche Kosten kämen bei einer Vereinsinsolvenz auf die Stadt zu? Welchen Sanierungsbeitrag leisten Mitglieder, Fans und Sponsoren? Auch Lehmann fordert, dass Verantwortung übernommen wird, nicht die gleichen Personen weitermachen. Doch selbst nach der gestrigen Sitzung sei nicht auszumachen, wer die Hauptschuld trage. "Ob Präsident, Aufsichtsrat oder Finanzvorstand?" Ein Informations-Defizit beklagte ebenso CDU-Fraktionsvorsitzender Tino Fritzsche. Ohne ein Zukunftspaket könne keine Entscheidung gefällt werden, "die sehr schwer wird. Doch der Insolvenzfall ist für mich keine Option."

CFC-Präsident Hänel wollte sich am Abend nicht zum Ausgang der Sitzung äußern. Vorige Woche hatten er und Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig über das Defizit von mehr als zwei Millionen Euro im Vereinsetat informiert. Ludwig, nach eigenem Bekunden im ersten Moment geschockt über das Ausmaß der finanziellen Schieflage, wirbt für eine Zustimmung der Stadträte. Das Geld aus der Stadtkasse sowie ein Darlehen des Versorgers Eins sollen den Fußballclub aus der Not retten. Wird das Finanzloch nicht gestopft, drohen dem Verein die wirtschaftliche Insolvenz und der Zwangsabstieg. Das wäre das vorläufige Aus für den Profispielbetrieb.