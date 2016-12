CFC-Stadion - Grüne für Konzerte und Frauenfußball

erschienen am 05.12.2016



In der Diskussion um die Finanzkrise des Chemnitzer FC plädieren Bündnis 90/Grüne dafür, für das Stadion an der Gellertstraße neue Nutzungen auszuloten. "Wir fordern eine stärkere Öffnung für Frauenfußball, Großkonzerte und junge Sportler", sagte Kathleen Kuhfuß, Sprecherin des Stadtverbandes. Ein "Weiter so" werde es mit den Grünen nicht geben. "Die Stadt muss aus der Zwangsgemeinschaft mit dem CFC rauskommen." Der in wirtschaftliche Schieflage geratene Verein hofft auf Unterstützung durch die Kommune. Der Stadtrat entscheidet noch in diesem Monat. (micm)