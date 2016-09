Cannabis-Plantage in Altchemnitz: Betreiber droht Haftstrafe

An der Annaberger Straße hat die Polizei einen illegalen Drogenanbau entdeckt. Der Fund, einer der größten in der Region, ist vor allem Kommissar Zufall zu verdanken.

Von Michael Müller

erschienen am 01.10.2016



Wer viel Zeit, Liebe und Energie in Zucht und Anbau von Pflanzen investiert, womöglich noch unter nicht ganz einfachen Umständen, der ärgert sich hinterher umso mehr, wenn man ihn kurz vor der Ernte um die Früchte der Arbeit bringt. Im Falle einer geheimen Mini-Plantage, die in dieser Woche im Stadtteil Altchemnitz entdeckt wurde, dürfte dem Gartenfreund möglicherweise obendrein eine längere Haftstrafe drohen. Der Grund: Gemessen an den Buchstaben der in Deutschland geltenden Drogengesetze, hat er sich den falschen Pflanzen verschrieben.

Dabei war es wohl eher einem Zufall zu verdanken, dass der unerlaubte Cannabis-Anbau auf einem Privatgrundstück an der Annaberger Straße, dem Vernehmen nach nicht allzu weit von einem Polizeirevier entfernt, überhaupt entdeckt wurde. Polizeibeamte waren am Mittwoch dort eigentlich wegen ganz anderer Ermittlungen vorstellig geworden. Worum es dabei ging, wollte eine Polizeisprecherin gestern nicht sagen. Auch zum genauen Standort des Areals hielt sie sich bedeckt.

Offiziell bekannt gegeben wurde zunächst nur so viel: Bei den vor Ort festgestellten Gewächsen handelt es sich um mehr als 250 Cannabis-Pflanzen in unterschiedlichsten Wachstumsstadien. Zudem seien etwa drei Kilogramm getrocknete Pflanzenteile sichergestellt worden. Ihr Wert auf dem Betäubungsmittelmarkt soll sich nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich bewegen.

Der Fund ist einer der größten, der in jüngster Vergangenheit in der Region gemacht wurde. Im Frühjahr hob die Polizei in einem Keller in Lunzenau (Mittelsachsen) eine Plantage mit 80 Pflanzen aus. Im Jahr zuvor waren in einem Haus in Rochlitz rund 150 Cannabis-Pflanzen und fast 90 Setzlinge sichergestellt worden, 2014 in einem ehemaligen Tagebau in einem Nachbarort 40 Pflanzen. Eine der spektakulärsten Entdeckungen gab es 2012 in Burkhardtsdorf, als eine professionell ausgestattete Plantage mit mehr als 300 Cannabis-Pflanzen entdeckt wurde - verteilt über die vier Etagen eines Einfamilienhauses, mitten im Wohngebiet. Ihr Betreiber, ein 36-jähriger Mann, wurde später zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Im Falle der Drogengärtnerei von Altchemnitz ermittelt die Kriminalpolizei nun gegen einen 56 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln. Zur Beurteilung des Falls sollen die Pflanzen zunächst auf ihren Wirkstoffgehalt hin untersucht werden, heißt es.