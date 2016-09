Chemnitz zeigt Technik, die begeistert

erschienen am 23.09.2016



Zum siebenten Mal gewähren 24 Chemnitzer Unternehmen für zehn Stunden Tausenden Besuchern überraschende Einblicke: Seit Freitag und bis Sonntag werden wieder die Tage der Industriekultur gefeiert. Bereits am Freitagabend schlossen sich Hunderte Besucher den zahlreichen Betriebsrundgängen an.

In der Starrag-Heckert GmbH konnten über 250 Technikinteressierte erleben, wie Bearbeitungszentren entstehen. Fasziniert waren die Besucher vor allem von der Genauigkeit im Mikrometerbereich, die hier garantiert wird und die weltweit Absatz findet. Starrag-Heckert hat 430 Mitarbeiter, davon 60 Auszubildende. Erstmals auf der Teilnehmerliste der Industrietage stehen in diesem Jahr das Fraunhoferinstitut Iwu sowie die Firmen Sitec und Steelconcept. (fp)