Chemnitzer Modell: So geht es weiter

Seit gestern fahren Bahnen aus dem Umland direkt bis ins Chemnitzer Stadtzentrum. Damit ist die erste Stufe des Verkehrsprojektes umgesetzt - die zweite Etappe soll bereits kommendes Jahr folgen.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 11.10.2016



Annerose Zsiga ist Straßenbahn-Fan, sagt sie. Wenn sie Städte bereist, fährt sie vor Ort mit der Tram und schaut sich Straßenbahnmuseen an. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die Chemnitzerin gestern Morgen am Hauptbahnhof einfand, um mit ihrer Kamera einen besonderen Moment festzuhalten. "Sieht schon schön aus", sagt sie, als exakt um 10.17 Uhr ein langer grün-weiß-roter Triebwagen ein- und nach einem kurzen Foto-Stopp aus dem Bahnhof in Richtung Innenstadt weiterfährt.

Es ist eine Premiere, die Zsiga miterlebt. Erstmals fuhr eine sogenannte City-Link-Bahn mit Fahrgästen von Burgstädt bis ins Chemnitzer Zentrum. Sie gehört zum Chemnitzer Modell, dessen Ziel es ist, das Umland besser an die Stadt anzubinden. Sogenannte Zweisystemfahrzeuge verkehren sowohl auf Eisen- als auch auf Straßenbahnschienen, werden dabei entweder mit Diesel oder mit Strom angetrieben. Sie können deswegen im Überland- und im Stadtverkehr eingesetzt werden. Damit soll es Fahrgästen ermöglicht werden, umsteigefrei aus dem Umland ins Chemnitzer Zentrum und umgekehrt zu gelangen.

Als die Bahn in den Hauptbahnhof einfährt, hebt sich ein Bügel zur Oberleitung. Auf der Strecke in die Innenstadt wird sie nun vom Stromnetz gespeist. Am Roten Turm warteten hunderte Schaulustige, um die Bahn, auf deren Anzeigetafel der Schriftzug "Hallo Chemnitz-City!" leuchtet, zu fotografieren. Oberbürgermeisterin Barabara Ludwig spricht von einem "historischen Moment" - der etwas auf sich warten lassen habe.

Denn eigentlich sollten die Fahrzeuge schon seit Monaten bis in die Innenstadt verkehren. Die Verzögerung begründete der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit Problemen unter anderem an Antriebsaggregaten und Kraftstoffanlage. Für deren Behebung hatte der Hersteller, ein Konsortium aus einem deutschen und spanischen Unternehmen, länger brauchte als geplant. Seit gestern Mittag nun sind sie im regulären Einsatz, fahren tagsüber je einmal stündlich von Burgstädt, Hainichen und Mittweida bis zur Chemnitzer Zentralhaltestelle und zurück. Das soll nur der erste Schritt für eine bessere Vernetzung der Stadt mit Orten im Umkreis sein.

Denn insgesamt sind fünf Etappen vorgesehen. Stufe zwei sieht die Anbindung des Bahnverkehrs aus Thalheim an das städtische Bahnnetz vor. In einem ersten Schritt wird dafür eine neue Straßenbahntrasse nach Bernsdorf gebaut. Auf der sollen ab Dezember 2017 im Zehn-Minuten-Takt Bahnen zwischen Hauptbahnhof und TU-Campus pendeln. Ende 2018 soll diese Linie in Höhe der Fraunhoferstraße mit der Eisenbahnlinie nach Thalheim verknüpft werden. Planrecht dafür soll nach Angaben des VMS im kommenden Jahr vorliegen.

Stufe 3 zielt auf den Südosten von Chemnitz. Züge aus Olbernhau und Annaberg-Buchholz sollen gemeinsam mit denen aus Hainichen über Niederwiesa in das Chemnitzer Zentrum geleitet werden. Dafür müssen neue Gleise entlang der stillgelegten Gleisstrecke Niederwiesa - Chemnitz-Hilbersdorf und weiter bis zur Sachsen-Allee verlegt werden. Wie genau die Strecke verlaufen wird, ist noch unklar: Das Vorhaben befindet sich noch in Vorbereitung.

Gleiches trifft auf die vierte Etappe zu, in der Limbach-Oberfrohna an das Stadtgebiet angeschlossen werden soll. Dafür müssten rund 16 Kilometer Straßen- und Eisenbahngleise aus- und neugebaut werden. Die Trasse soll über das Chemnitz-Center führen.

Für Stufe 5 läuft indes bereits ein Planverfahren, dass im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll. Die bestehende Strecke nach Stollberg soll bis Oelsnitz erweitert werden. Eine Streckenvariante wurde ausgewählt, die Bauarbeiten sollen Ende 2019 abgeschlossen sein.