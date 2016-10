Chemnitzer Modell: Was für 2017 geplant ist

Während die Trasse zum Uni-Campus Gestalt annimmt, drohen neue Baustellen. Und es gibt Überlegungen für ein ganz besonderes Experiment.

Von Michael Müller

erschienen am 19.10.2016



Läuft alles nach Plan, sollen in gut einem Jahr die ersten Straßenbahnen der neuen Linie 3 bis zum Uni-Campus an der Reichenhainer Straße fahren. Während der Bau der Trasse zwischen Turnstraße und einer Wendeschleife oberhalb des Technologiecampus zum Teil schon recht weit fortgeschritten ist, stehen auch kommendes Jahr noch einige anspruchsvolle Projekte an. "Freie Presse" stellt die wichtigsten vor.

Umbau Zentralhaltestelle: Wie auf der Linie von und nach Stollberg seit Jahren üblich sowie seit einer Woche auch auf den Verbindungen von und nach Burgstädt, Mittweida und Hainichen sollen künftig alle Bahnen des Chemnitzer Modells aus dem Umland bis ins Zentrum fahren. Dabei gibt es an der Zentralhaltestelle ein nicht unerhebliches Problem: Bislang fehlt dort eine Verbindung von den Gleisen in der Reitbahnstraße zu denen, die zum Roten Turm und zur Straße der Nationen führen. Ab Frühjahr soll eine solche Verbindung schrittweise gebaut werden - quer über die Bahnhofstraße, eine der meistbefahrenen Verkehrsadern der Innenstadt. "Die Planung zur Abstimmung läuft", sagt Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk. Die große Herausforderung aus seiner Sicht: "Wir müssen eine Lösung für den Verkehr finden." Betroffen sein dürften neben etlichen Autofahrern voraussichtlich auch zahlreiche Bus- und Bahnlinien des Nahverkehrsbetriebes CVAG. Umgesetzt werden soll das Vorhaben von März bis zum Sommer 2018.

Neugestaltung Campusplatz: Der Bereich zwischen der Mensa an der Reichenhainer Straße und dem zentralen Hörsaalgebäude schräg gegenüber dürfte künftig kaum wiederzuerkennen sein. Beide Einrichtungen werden bislang durch die Reichenhainer Straße eher voneinander getrennt als miteinander verbunden - 10.000 bis 12.000 Fahrzeuge pro Tag waren dort Erhebungen zufolge zuletzt unterwegs. Ab Anfang 2018 soll es deutlich ruhiger zugehen, zumal der überörtliche Verkehr bereits ab Frühsommer 2017 über die neue Fraunhoferstraße geführt werden soll - und damit am Campus vorbei. Vorgesehen ist ein großer, verkehrsberuhigter Platz mit viel Grün.

Die Pläne sehen vor, am oberen Ende des Campusplatzes eine modern gestaltete Haltestelle einzurichten, mit Umsteigemöglichkeit zwischen den Bahnen der neuen Linie 3 bzw. des Chemnitzer Modells und Bussen der künftigen Linie 53, die die Linie 51 in diesem Bereich ersetzen wird. Die wohl rund 3,5 Millionen Euro teuren Bauarbeiten sollen laut Gregorzyk etwa im März beginnen und möglichst bis Ende 2017 abgeschlossen sein. Das sei anspruchsvoll. Dennoch wolle man während der Bauarbeitenden Bedürfnissen der Uni, ihrer Mitarbeiter und Studenten möglichst Rechnung tragen. So soll die Zufahrt zu den Parkplätzen an der Reichenhainer Straße jederzeit gewährleistet sein.

Pilotstrecke für Pendelbus ohne Fahrer: Um vom Campus an den etwas abgelegenen Uni-Teil an der Erfenschlager Straße zu gelangen, könnten Studierenden und Mitarbeitern künftig sogar zwei Möglichkeiten offenstehen. Denn im Rahmen eines Forschungsprojekts wird angestrebt, zwischen beiden Standorten eine Pilotstrecke für ein "autonomes Bus-Shuttle" einzurichten; einen Pendelbus also, der ohne Fahrer unterwegs ist. Entsprechende Anfragen dazu seien aus der Industrie an die Stadt herangetragen worden; das Rathaus will nun die Voraussetzungen dafür schaffen. Ob das Projekt tatsächlich umgesetzt werden kann, ist aber noch offen. "Wir stehen ganz am Anfang des Prozesses", sagt Tiefbauamtschef Gregorzyk. Wenn es zu der Teststrecke kommen sollte, so stellt ein Sprecher der Stadt klar, dann auf jeden Fall parallel zum herkömmlichen Busbetrieb. "Erst nach einer Auswertung würde entschieden werden, wie weiter mit dem Thema umgegangen wird."