Chemnitzer ringen um den Erhalt des Eisenbahn-Viadukts

Drei Tage wurde über die Zukunft des Bahnbogens gestritten - Ergebnis: Die Abrissgegner dürfen weiter hoffen

Von Swen Uhlig

erschienen am 15.12.2016



Bis gestern Abend wurde hinter verschlossenen Türen über die Rettung der denkmalgeschützten Brücken entlang des Chemnitzer Bahnbogens diskutiert, vor allem aber des Viadukts Annaberger Straße. Kommune, Vereine, Verbände und Bürger haben dabei ihre Einwände gegen die Pläne der Deutschen Bahn AG vorgebracht, die Brücken abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. "Freie Presse" beantwortet nach der dreitägigen Veranstaltung die wichtigsten Fragen.

Warum will die Deutsche Bahn die Brücken abreißen?

Der 2,8 Kilometer lange Chemnitzer Bahnbogen ist einer der letzten noch unsanierten Abschnitte auf der Sachsen-Franken-Magistrale. Dort will die Bahn AG die Tragfähigkeit der Gleise erhöhen - vor allem wegen der Anforderungen des Güterverkehrs, heißt es. Zudem sollen die Züge auf dem Abschnitt künftig schneller fahren dürfen. Die denkmalgeschützten Brücken über die Augustusburger, Reichenhainer, Annaberger sowie Stollberger Straße sollen dafür abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Das sei günstiger als die Sanierung, sagen die Bahn-Verantwortlichen.

Welche Einwände haben die Abrissgegner vorgetragen?

Stellvertretend für viele Bürger hat Johannes Rödel vom Viadukt-Verein gestern im Luxor die Argumente in einem ausführlichen Vortrag zusammengefasst. Das Viadukt sei ein Denkmal von nationaler Bedeutung, weil es die "möglicherweise einzige erhaltene Eisenbahnbrücke dieser Bauart ist", sagte er. Es sei dem Blauen Wunder in Dresden sehr ähnlich, nur moderner, weil es jünger ist. Das Bauwerk sei stadtbildprägend und besitze einen großen Identifikationswert für die Chemnitzer, sagte er. Und weil es sich um fünf denkmalgeschützte Brücken handelt, müsse das gesamte Ensemble erhalten werden, so Rödel.

Was haben die Bahn-Vertreter entgegnet?

Die Bahnvertreter haben wie zuvor schon bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen eingeräumt, dass es durchaus möglich wäre, die Brücken und auch das große Viadukt zu sanieren. Es sei nur teurer, hieß es auch gestern. Die Angaben schwanken hier zwischen 7,6 und 8,2 Millionen Euro. Weil die öffentliche Hand das Geld bereitstellt, müsse man die wirtschaftlichste Variante wählen, und das sei der Neubau, so Projektleiter Lutz Buchmann.

Welche Auffassung vertreten die Behörden?

Das Planfeststellungsverfahren, in dessen Rahmen die Anhörungen in dieser Woche stattfanden, wird von der Landesdirektion Sachsen geleitet. Deren Vertreterin ließ gestern Abend durchblicken, dass die bisher von der Bahn AG vorgetragenen Argumente nicht ausreichend seien. Dem Unternehmen sei es nicht gelungen, "uns als Behörde zu überzeugen, dass das Viadukt abgerissen werden muss".

Wie haben die Beteiligten darauf reagiert?

Für die Abrissgegner sagte Johannes Rödel, er sei mit dem Verlauf der Anhörung zufrieden. Man sei mit dem Vorhaben vorangekommen, den Abriss der Brücken zu verhindern. Ähnlich äußerte sich der Chemnitzer Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne). Viele Abrissgegner hätten ihre Argumente vorgetragen. "Das wird Eindruck machen", sagte er. Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Sachsen, lobte die Anhörungen als "sehr konstruktiv, diszipliniert und strukturiert". Er habe erkannt, so Fricke, dass dem Denkmalschutz eine höhere Bedeutung zukomme als ursprünglich gedacht. Man werde daher jetzt abwarten, wie die Behörden entscheiden.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Landesdirektion will bis Februar 2017 eine Stellungnahme erarbeiten, ob sie die Pläne der Bahn befürwortet oder ablehnt. Entscheidend wird das Votum des Eisenbahnbundesamtes sein, das nicht vor Mitte nächsten Jahres erwartet wird. Sollte die Behörde ihre Genehmigung verweigern, muss die Bahn umplanen und die Brücken sanieren. Dann hätte sich das jahrelange Ringen der Chemnitzer Bürgerschaft, des Viadukt-Vereins, des Stadtforums und vieler weiterer Vereine, Verbände und Einrichtungen gelohnt.