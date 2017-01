Comic-Helden bitten zum Tanz

Ein Trend aus Japan erreicht Chemnitz - Cosplay. Getroffen haben sich die Fans schon öfter, am Samstag fand nun in der Stadt ein erster Ball statt.

Von Georg Ulrich Dostmann

erschienen am 16.01.2017



Wer träumt nicht davon, in die Rolle einer Fantasy-Figur zu schlüpfen? Handelte es sich früher noch um Superhelden und Märchenprinzessinnen, so sind es heute besonders Figuren aus japanischen Trickfilmen und Mangas. Die Fans dieses Trends versuchen, mit Cosplay die fiktiven Persönlichkeiten durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darzustellen. Die Anhänger trafen sich am Samstag im Kraftwerk zum ersten Cosplayball in Chemnitz.

Cosplay ist ein Kunstbegriff, der aus den englischen Worten "costume" und "play" zusammengesetzt ist und ins Deutsche übersetzt "Kostümspiel" bedeutet. Mit Fasching hat das allerdings nichts zu tun, sondern mit dem Darstellen einer Figur, die aus einer Serie, einem Film oder einem Comic bekannt ist. Regelmäßig am ersten Sonntag im Monat verabreden sich die Cosplayer im Kraftwerk, berichtet Uwe Klötzer, der als Sozialpädagoge in der Einrichtung arbeitet. Bislang fehlte jedoch ein richtiger regionaler Ball, wie es ihn seit einigen Jahren in Dresden gibt, so der 48-Jährige. Gemeinsam mit Anhängern aus Zwickau stellten die jungen Leute nun den Cosplayball im Chemnitzer Kraftwerk auf die Beine.

Unter den rund 100 Teilnehmern befanden sich Alexandra Blank vom Chiemsee und Anne Gumprecht aus Lunzenau. "Der Reiz am Cosplay ist für uns, dass man in einen Charakter schlüpfen und sich künstlerisch ausleben kann", erzählen die beiden. Mit etwa 550 Kilometer hatte Alexandra Blank die weiteste Anreise. Den Kontakt nach Chemnitz hatte sie über das Internet gefunden. Weitere Gäste kamen auch aus Düsseldorf, München und Berlin.

Alexandra Blank stellte in ihrem Kostüm Ciel Phantomhive dar, einen jungen Lord aus dem 18. Jahrhundert, der für die Königin von England arbeitet und sich für den Mord an seinen Eltern rächen will. "Er ist der Protagonist aus der Serie ,Black Butler'", erklärt die 16-Jährige, die ihr Kostüm für rund 250 Euro von einer Schneiderin hatte anfertigen lassen. Anne Gumprecht hatte sich für ein Kostüm entschieden, das Lucius Malfoy darstellt, den Vater von Draco Malfoy, einem Gegenspieler von Harry Potter. "Mein Outfit habe ich in verschiedenen Chemnitzer Geschäften zusammengestellt - rund 300 Euro hat alles gekostet", so die 19-Jährige, die daheim über 30 Perücken besitzt und in über 40 Charaktere schlüpfen kann.

Der Höhepunkt war am Samstagabend die Wahl und die abschließende Krönung von Ballkönigin und Ballkönig. Im kommenden Jahr soll wieder ein Cosplayball veranstaltet werden, dann aber voraussichtlich im Sommer.