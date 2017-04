Das neue Gesicht des Tietz

Farbenfroh, informativ und international zeigt sich das größte Kulturzentrum der Stadt nach der Neugestaltung des Erdgeschosses. Doch noch sind längst nicht alle Wünsche erfüllt.

Von Michael Müller

erschienen am 08.04.2017



"Vorsicht, frisch gestrichen!", hieß es in den vergangenen Monaten des Öfteren im Tietz. Zum ersten Mal seit der Eröffnung des vom Warenhaus zum größten Kulturzentrum der Stadt verwandelten Gebäudes vor fast 13 Jahren wurde das Haus im Erdgeschoss einer umfassenden Neugestaltung unterzogen. Die Besucher empfangen jetzt farbig gestaltete Wände mit Wegweisern. Beleuchtete, mit Zitaten versehene großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien an den Säulen zeugen von der Vielfalt der Angebote im Tietz und des Kulturbetriebs insgesamt, zu dem auch die städtische Musikschule auf dem Kaßberg und das Stadtarchiv an der Aue gehören. Im hinteren Bereich erzählt eine mit zahlreichen historischen Fotos versehene viele Meter lange Zeittafel die mehr als 100-jährige Geschichte des Hauses - und zwar auf Deutsch und auf Englisch.

Die Neugestaltung ist Teil eines vom Stadtrat Ende vergangenen Jahres beschlossenen Zukunftskonzeptes für das Haus, das neben der Stadtbibliothek die Volkshochschule, das Naturkundemuseum und die Neue Sächsische Galerie beherbergt. "Der Belebung des Foyers kommt besondere Bedeutung zu und erhält in der kompletten Umsetzung bis 2018 Priorität", heißt es in dem Papier. Mittlerweile sind die Malerarbeiten abgeschlossen, die hinterleuchteten Bildwelten installiert. "Letzte Arbeiten am Wegeleitsystem werden aktuell noch beendet", heißt es aus dem Rathaus. Rund 120.000 Euro flossen in die Neugestaltung, einschließlich der Ausgestaltung eines Kultur- und eines Musikraums, die vom Kulturbetrieb und der Musikschule genutzt werden.

Konzipiert hat das neue Erscheinungsbild die Designerin Barbara Graupner vom Büro "Atelier n.4" in Flöha. Sie zeichnete bereits für die Gestaltung des Neubaus der Musikschule und des Chemnitzer Schulmodells an der Stollberger Straße verantwortlich. "Es macht sich bezahlt, dass hier Profis am Werk waren", zeigt sich Elke Beer, die Leiterin der Stadtbibliothek, beeindruckt. Sie nennt die Neugestaltung einen "Quantensprung", sieht das Tietz aber längst noch nicht am Ziel. "Es muss wieder mehr Leben einziehen", fordert sie. Impulse erhofft sie sich nicht zuletzt von der Neueröffnung des "News-Centers" am Versteinerten Wald und der für Mai geplanten Wiederzuschaltung des mobilen Internets. "Man müsste aber irgendwie sicherstellen, dass es nicht dazu führt, dass Veranstaltungen beeinträchtigt werden", so Beer.

Das freie W-Lan war im Herbst vergangenen Jahres abgeschaltet worden, als das Haus und dessen Vorplatz immer mehr zum Treffpunkt von Leuten wurde, die nicht zu Besuchern der Einrichtungen des Tietz zählen. Es hagelte Beschwerden, mehrfach musste die Polizei anrücken.

Die Folgen davon spüren die im Erdgeschoss ansässigen Einzelhändler bis heute, obwohl sich die Lage merklich entspannt hat. "Gerade abends war hier früher mehr los", sagt Volkmar Dietrich. Der Inhaber eines Geschäfts für Kurzwaren, Stoffe und Wolle ist seit 2004 im Tietz ansässig. Gedanken, das Haus zu verlassen, haber er nie gehabt, sagt er. "Wir sind eine eingeführte Adresse, die Kunden schätzen unser Angebot." Allerdings müsse das Tietz wieder offener werden. "Abends nur noch auf einer Seite die Türen zu öffnen, das geht nicht."