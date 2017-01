Dauerbaustellen und neue Behinderungen

Trotz Schnee und Frost meldet das Tiefbauamt neue Baustellen. Betroffen sind die Stadtteile Helbersdorf, Bernsdorf sowie Zentrum.

erschienen am 16.01.2017



1. August-Bebel-Straße Ab heute Behinderungen zwischen der Bahnbrücke und Hilbersdorfer Straße in Fahrtrichtung Dresdner Straße wegen Tiefbauarbeiten. Die Baustelle soll Bestand haben bis zum 10. Februar.

2. Paul-Bertz-Straße Ab morgen bis einschließlich Donnerstag Vollsperrung in Höhe des Einkaufszentrums wegen des Aufstellens eines Krans, der für den Umbau einer Antennenanlage nötig ist.

3. Reichenhainer Straße Ab heute bis zunächst Ende Februar Behinderungen in beide Richtungen zwischen Dittesstraße und Wartburgstraße wegen Baumfällungen sowie wegen des Baus einer Behelfsfahrbahn im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Straßenbahntrasse zum TU-Campus.

4. Altchemnitzer/Reichenhainer Straße Noch bis voraussichtlich Ende Mai dieses Jahres halbseitige Sperrung der Altchemnitzer Straße an der Einmündung Reichenhainer Straße in Richtung Treffurthstraße wegen des Neubaus eines Kreisverkehrs bzw. eines Regenüberlaufbauwerks. Die Umleitung in die Gegenrichtung erfolgt über Bruno-Salzer-Straße, Annaberger Straße sowie Bernsbachplatz. Außerdem gibt es auf der Reichenhainer Straße am Abzweig Altchemnitzer Straße landwärts Behinderungen des Verkehrs.

5. Bernsbachplatz Noch bis Sommer 2018 Behinderungen zwischen Gustav-Freytag-Straße und Ritterstraße wegen des Neubaus der Straßenbahntrasse zum TU-Campus.

6. Bernsdorfer Straße Bis Sommer nächsten Jahres Vollsperrung der Bernsdorfer Straße landwärts zwischen Bernsbachplatz und Lutherstraße wegen des Neubaus der Straßenbahntrasse zum TU-Campus

7. Einsiedler Hauptstraße Vollsperrung zwischen Einsiedler Neue Straße und Berbisdorfer Straße bis September 2017 wegen des Baus einer Uferstützmauer. Umleitung über Einsiedler Neue Straße. 8. Hübschmannstraße Bis Dezember dieses Jahres halbseitige Sperrung zwischen Puschkinstraße und Weststraße mit Einbahnstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Platz wegen des Neubaus eines Wohngebäudes.

9. Kalkstraße Bis Ende Februar halbseitige Sperrung mit zeitweiliger Ampelregelung zwischen Oberfrohnaer Straße und Autobahn 72. Grund sind hier Baumpflanzungen. Die Maßnahme sollte eigentlich im Dezember beendet sein, dauert aber länger.

10. Reichenhainer Straße Vollsperrung zwischen Fraunhoferstraße und Lutherstraße wegen des Neubaus der Straßenbahntrasse. Die Umleitung landwärts erfolgt über Fraunhoferstraße, Technologiecampus und Rosenbergstraße; die Umleitung stadtwärts läuft über Dittesstraße, Bernsdorfer Straße, Bernsbachplatz und Reichenhainer Straße.

11. Reitbahnstraße Noch bis Sommer 2018 Vollsperrung landwärts zwischen Annenstraße und Bernsbachplatz wegen des Neubaus der Straßenbahntrasse bis zum TU-Campus. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

12. Wittgensdorfer Straße Zunächst bis Ende März Vollsperrung zwischen der Zufahrt zur Grundschule und Auerswalder Straße wegen Kanal- und Straßenbau. Die Baustelle soll laut Tiefbauamt insgesamt bis August dieses Jahres andauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert.