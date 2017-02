Debatte ums Tietz - Wie viel Stille ist gut?

Lärm und Konflikte: Weil sich zu viele Unruhestifter im Tietz aufhielten, wurden das freie W-Lan abgestellt und mehr Wachmänner eingesetzt. Heute ist es ruhiger. Doch das gefällt nicht jedem.

Von Jana Peters

erschienen am 06.02.2017



Ein Nachmittag im Tietz. Ein Wachmann geht gemächlich durch die Gänge, ein zweiter steht direkt am versteinerten Wald. Unter seinem Blick spielt eine Mutter mit ihrem Kind, drei Jugendliche sprechen auf Arabisch, eine Frau liest ein Buch.

Es ist ruhig im Tietz. Zu ruhig, findet Mathias Lindner, Direktor der Neuen Sächsischen Galerie. Niemand halte sich mehr im Foyer auf, es sei zu einem Durchgangsort, ähnlich einem Bahnhof, geworden. Ende November hatte der Hausherr, die städtische Wohnungsgesellschaft GGG, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung und der Polizei das frei zugängliche W-Lan im Haus abgeschaltet. Das Angebot habe zu viele Nutzer, vor allem Jugendliche, Deutsche und Migranten, angezogen, es sei zu Lärmbelästigung, Konflikten und Sachbeschädigungen gekommen, hieß es. Seitdem wurde die Anzahl der Sicherheitsleute erhöht. Wer nach 19 Uhr das Tietz betreten möchte, braucht ein Anliegen. Dass etwas getan werden musste, verstehe er, sagt Lindner. Doch die Maßnahmen seien auf Dauer unverhältnismäßig und richteten unerwünschte Kollateralschäden an. Er spricht von einem schweren Imageverlust. Gäste von Abendveranstaltungen würden sich beim Betreten des Hauses "fast schuldig fühlen".

"Das Tietz ist tot", sagt eine Mitarbeiterin eines Ladens im Foyer, die anonym bleiben möchte. Das Weihnachtsgeschäft sei schlecht gewesen, auch jetzt kämen wenige Kunden. Dass die Toiletten im Haus gesperrt sind, sei peinlich für die Gäste, die nach einem Schlüssel fragen müssten. Ein Händler, der auch anonym bleiben möchte, sieht es ähnlich. Ja, es sei manchmal zu laut gewesen. Aber jetzt kämen keine Kunden mehr. Nicht erfreut über die Veränderungen im Tietz ist auch ein 35-jähriger Kunde von Bibliothek und Volkshochschule. Er berichtet, er habe sich 18.45 Uhr im Foyer mit einer Freundin unterhalten wollen, doch man habe sie gebeten, zu gehen. "Es ist befremdlich, dass so ein Ort bewacht werden muss", sagt er.

Andrea Poweleit, Angestellte im Blumenladen im Tietz, sagt dagegen, es sei gut, dass die Jugendlichen verschwunden sind. Sie hätten sich nicht gut benommen, seien nicht wegen der Kultur gekommen. Carolin Linden, 23-jährige Mitarbeiterin des Cafés im Tietz, sagt, als Frau sei es nicht einfach gewesen, im Haus zu arbeiten. "Jetzt ist es wesentlich ruhiger. Sonst kam mehrmals am Tag die Polizei."

Rolf Kathe, seit Jahren als Wachmann im Tietz engagiert, sagt, es seien im Herbst bis zu 90 Personen im Haus gewesen. Er spricht von enormem Alkoholkonsum, Drogen und Prostitution im Gebäude. Doch seit Ende November hätten sich die Probleme gelegt. Uwe Hastreiter, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtbibliothek, sagt, man sei der Situation nicht mehr Herr geworden. Vor allem Jugendliche hätten für Unruhe gesorgt. Ein Teil der Kunden habe sich belästigt gefühlt. Das W-Lan abzustellen, war wie den Hauptschalter umzulegen, sagt er. Seitdem sei es sehr ruhig geworden. Das Haus sei schließlich ein Ort der Bildung. Es müsse möglich sein, in Ruhe zu arbeiten. Diese Atmosphäre schätzt Joachim Weidauer an der Bibliothek. Der 74-Jährige sagt, die Jugendlichen hätten auch ihn gestört. Jetzt lungere niemand mehr in den Ecken herum. Die Ruhe in der Bibliothek schätzen auch Esra Ragab und Fidaa Alburbar. Die beiden 27-jährigen Palästinenser treffen sich dort regelmäßig, Ragab hat auch einen Bibliotheksausweis. Dass Wachleute für Sicherheit sorgen, gefalle ihnen. Kein Problem mit dem Wachpersonal hat auch Micheel Muñoz, Dozentin an der Volkshochschule. Es seien "Massen von Menschen" im Foyer gewesen, vor allem Jugendliche. Es sei einiges kaputt gegangen. "In diesem Sinne ist es jetzt besser", sagt sie.

Auf Nachfrage gab die Stadtverwaltung bekannt, im März werde geprüft, das W-Lan wieder zuzuschalten, wenn es die Situation erlaube.