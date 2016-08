Der Schock bei den FahrgÃ¤sten sitzt tief

Der Schock bei den Fahrgästen sitzt tief

An der Hainstraße hat sich der schwerste Unfall im Nahverkehr der Stadt seit Jahren ereignet. Ortskundige haben zur Ursache eine Vermutung.

Von Michael Müller

erschienen am 01.09.2016



Ein Knall, eine weiße Wolke, ein sichtlich beschädigter Linienbus der allmählich zum Stehen kommt. Dahinter ein Lastwagen, der Fahrer augenscheinlich am Lenkrad zusammengesackt: Tino Heinrich wird diese Szenen so schnell nicht vergessen. Der Autohändler war gerade dabei, Kunden ein Fahrzeug vorzustellen, als gestern Vormittag auf der angrenzenden Hainstraße einer der schwersten Unfälle im öffentlichen Nahverkehr von Chemnitz seit vielen Jahren passiert.

Es ist gegen 9.15 Uhr, als der Bus der viel genutzten Linie 21 aus Richtung Dresdner Straße in Richtung Zentralhaltestelle fährt und die Gellertstraße kreuzt. Plötzlich geschieht es: Von rechts fährt dem Gelenkbus ein Lastwagen in die Seite - augenscheinlich ungebremst. Reifenspuren auf der Fahrbahn finden sich später keine; möglicherweise wollte der 42-jährige Lkw-Fahrer nach rechts auf die Hainstraße abbiegen.

Mehr als 20 Menschen werden bei dem Zusammenprall verletzt, darunter die beiden Fahrer. Die Lage ist unübersichtlich, die Zahlen zu den zu Schaden gekommenen Personen variieren über Stunden hinweg erheblich. Nach Angaben von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Fahrer des Lkw schwerstverletzt, der des Busses sowie neun weitere Fahrgäste schwer. Darüber hinaus habe es zehn Leichtverletzte gegeben.

"Meine Frau wollte auf Arbeit, sie saß auf jener Seite, in die der Laster geprallt ist", schildert ein Mann am Straßenrand. Er war kurz nach dem Unglück per Handy zum Unfallort beordert worden. Der Schock sitze tief, sagt er. "Ich befand mich ziemlich weit vorn beim Fahrer", schildert eine andere Frau. "Auf einmal kam mir jemand entgegengeflogen."

Tino Heinrich, der Autohändler, und seine Kunden waren binnen Augenblicken zu Ersthelfern geworden. "Wir haben uns Sani-Kästen geschnappt und sind hin", schildert er. Bald darauf treffen erste Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr ein, sogar aus Flöha wird ein Rettungswagen herbeigerufen. Der Verkehrsbetrieb CVAG schickt umgehend einen leeren Bus an die Unfallstelle, in dem Verletzte erstversorgt und betreut werden können. Feuerwehrleute kümmern sich um auslaufendes Öl. Die stellenweise von Karosserie- teilen übersäte Hainstraße bleibt zwischen Gellert- und Palmstraße stundenlang gesperrt.

Für das betroffene Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Erzgebirge (RVE), mit dem der Chemnitzer Verkehrsbetrieb CVAG auf der Linie 21 kooperiert, ist der Unfall der schwerste seit 15 Jahren, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Der Fahrer des Busses sei mit einem Schock in ein Krankenhaus in Stollberg eingeliefert worden. Er habe nach eingehender Untersuchung die Klinik gestern Nachmittag auf eigenen Wunsch wieder verlassen.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sollen nun weitere Ermittlungen zeigen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Ortskundige mutmaßen, dass zur Unfallzeit die Sonne den Fahrer des Lastwagens stark geblendet haben könnte.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig informierte am Nachmittag die Stadträte über den Unfall. "Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Angehörigen", sagte sie.

Hinweise von Zeugen, die den Unfall gesehen haben, nimmt die Verkehrspolizeiinspektion unter Telefon 0371 87400 entgegen.