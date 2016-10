Der Tag danach

Das Haus in Kappel, in dem Sprengstoff gelagert war, blieb auch gestern für die Bewohner gesperrt. Bei den Mietern liegen die Nerven blank. Oberbürgermeisterin Ludwig kündigt nach den Ereignissen Konsequenzen der Stadt an.

Von Bettina Junge und Mandy Fischer

erschienen am 11.10.2016



Harro Saupe steht mit kurzärmligem Hemd vor den Absperrbändern. "Die Ungewissheit ist zermürbend", sagt der 78-Jährige. Seit Samstagmittag, als nach dem Sprengstoff-Fund das Haus an der Straße Usti nad Labem 97 evakuiert wurde, dürfen er und seine Frau nicht mehr in die Wohnung. "Alles steht offen", ergänzt Ingrid Saupe. Sie bräuchten Medikamente, warme Sachen. "Ich war so aufgeregt, da habe ich nur das Nötigste eingepackt", fügt sie hinzu. Insgesamt sind 43 Bewohner betroffen. Einige kamen bei Bekannten oder Verwandten, im Pflegeheim oder in einem Hotel unter.

Familie Saupe hatte eine Notrufnummer von den Einsatzkräften erhalten. "Aber da geht keiner ran", sagt er. Deshalb sei er am Sonntag von Burgstädt, wo die Rentner beim Bruder kurzzeitig wohnen, erneut nach Kappel gefahren. Mit einem Polizisten seien sie kurz in die Wohnung gekommen, aber da habe er nicht an alles gedacht. Gestern nun ein erneuter Anlauf, weil er wieder niemanden am Bürgertelefon erreicht hat, sagt Saupe. Als dem Ehepaar das Warten zu lange dauert, fährt es mit seinem blauen Fiat zur Waschanlage, denn das Auto ist total verdreckt. Es stand auf einem Parkplatz am Hauseingang, wo unweit am Samstagabend der Sprengstoff gezündet wurde. "Die Dreckbatzen sind bis zu unserem Auto geflogen", erzählt Ingrid Saupe.

Das böse Erwachen kommt in der Waschanlage. Auf dem Autodach sieht der Rentner Dellen. Eine Reparatur sei notwendig. Zurück am Haus trifft er auf ein Kommunikations-Team der Polizei. "Wann können wir wieder in unsere Wohnung?", fragt er schon ungeduldiger. Und: "Wer bezahlt uns den Schaden am Auto?" Antworten bekommt er keine. Auch andere Mieter müssen unverrichteter Dinge wieder gehen. "Ich war schon mehrfach hier", sagt ein 44-Jähriger. Er habe Urlaub genommen. "Wer bezahlt mir das?", fragt er. Mit der Geduld sei er bald am Ende, denn er erhalte kaum Antworten. Er gibt dem Ehepaar eine Rufnummer von der GGG-Hausverwaltung.

Inzwischen ist ein Müllauto eingetroffen. Mehrere Transporter dürfen auf das abgesperrte Gelände fahren. Eine Baubesprechung ist angekündigt. Kaputte Türen und Anlagen sollen repariert werden. Keiner kann zu diesem Zeitpunkt sagen, wann die Mieter wieder in ihre Wohnungen können. "Wir mussten die Wohnungstür offen lassen", sagt Harro Saupe. "Wir sahen nur die rot blinkenden Lichter der Maschinenpistole und es hieß ,Hände hoch'", schildert seine Ehefrau den Polizeieinsatz. Dabei habe sie nicht daran gedacht, dass noch eine Türe zum Nebengelass verschlossen blieb. "Die wurde dann mit aller Macht eingetreten", sagt Saupe.

Auf "Freie Presse"-Rückfrage sagt Jana Kindt, Sprecherin der Polizeidirektion: "Solange nicht alle Türen repariert sind, darf keiner ins Haus." Vor Ort ist dann noch zu hören, dass die Keller wahrscheinlich noch länger nicht betreten werden dürfen. Die Polizei habe ein Bürgertelefon eingerichtet. Es habe bis gestern Abend 112 Anrufe gegeben. Die Kollegen hätten versucht, erreichbar zu sein. "Wenn es nicht geklappt hat, tut es uns leid", so Kindt. Das Kommunikationsteam verweist auf die Bürgerservice-Nummer 115.

Von den Arbeiten im Haus bekommt Gertrud Leinte indes wenig mit. Die 94-Jährige war mit zwei anderen Bewohnern nach der Evakuierung im DRK-Altenpflegeheim an der Fritz-Fritzsche-Straße untergebracht worden. "Wir haben ein paar Sachen und Tabletten geholt", sagt ihr Sohn Wolfgang Leinte. Seine Mutter werde liebevoll im Heim umsorgt. "Aber sie will natürlich schnell wieder in ihre eigenen vier Wände zurück", ergänzt er.

Auch gestern war im Wohngebiet der Terroreinsatz Gesprächsstoff Nummer 1. "Mir ist schon mulmig, wenn ich höre, dass ganz in der Nähe eine Bombe hätte hochgehen können", sagt der Mitarbeiter einer Elektrofirma, die in einem Nachbar-Wohnblock Reparaturen ausführt. "Wir waren schon in der 97. Nicht auszudenken, was hätte passieren können."

In den beiden benachbarten Kindergärten 1. Chemnitzer Kindermodell und Glückskäfer von der Kindervereinigung ist am Morgen der Betrieb normal angelaufen, bestätigen Mitarbeiter. "Wegen der Herbstferien kommen aber weniger Kinder", sagt Vorstandschef Mathias Hofmann. Insgesamt werden dort 165 Kinder betreut. Die Kita-Leitung sei am Sonntag vor Ort gewesen, um sich über die Lage zu informieren. Gestern früh ab 6 Uhr sei die Einrichtung normal geöffnet worden. "Natürlich gab es viele Fragen zu den Vorfällen", erläutert er.

Während immer wieder Mieter kommen und unverrichteter Dinge abziehen, gibt es von der GGG am späten Nachmittag eine offizielle Pressemitteilung, dass die Polizei das Haus am Nachmittag freigegeben hat. "Wir haben sofort unsere Handwerksfirmen mit der Instandsetzung der Wohnungstüren beauftragt", sagt Sprecher Erik Escher. Die Firmen würden die ganze Nacht durcharbeiten, bis alle Wohnungen wieder verschließbar sind. Somit könnten die Mieter im Laufe des heutigen Tages wieder zurück. Zudem würden die Mieter von der GGG sowie von Sozialarbeitern und einem Amtsarzt betreut. Was die Reparaturkosten betrifft - auch die für das Auto der Saupes -, diese würden vorerst von der GGG bezahlt und dann dem Landeskriminalamt in Rechnung gestellt, so Escher. Denn diese Behörde war für den Terror-Einsatz verantwortlich. Reparaturen sind auch in dem GGG-Haus Clausewitzstraße 1 notwendig, das am Sonntag gestürmt wurde. Die Polizei nahm dort einen Verdächtigen fest. Aufzug, Fensterscheiben und Haustür sind defekt, so Escher.

Am späten Montagnachmittag ergibt der Anruf unter der Nummer 115 dann Gewissheit: Heute ab 7Uhr können die Wohnungen wieder bezogen werden. Saupes wollen gleich die Ersten sein.