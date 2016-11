Der erste Glühwein und der letzte Tanz

Während in der Stadthalle die letzte Erzgebirgs-Weihnacht über die Bühne ging, ist der Weihnachtsmarkt nach Händler-Einschätzung gut angelaufen. Doch wie fallen die Reaktionen auf höhere Glühweinpreise und neue Tassen aus?

Von Mandy Fischer und Uwe Rechtenbach

erschienen am 28.11.2016



Der Verkäufer schiebt die Tassen über den Tresen: "Drei Glühwein, 15Euro." Klingt für den ersten Moment ganz schön viel, sagt Johannes Brand. Der Berliner ist gestern mit zwei Freundinnen über den Weihnachtsmarkt geschlendert. Tassenpfand abgezogen, kostet das beliebteste Marktgetränk in diesem Jahr drei Euro - 50 Cent mehr als voriges Jahr. "Geht schon noch, jedenfalls nicht teurer als anderswo", sagt Brand schließlich, der beeindruckt war vom Chemnitzer Markt: "Viel Kunsthandwerk, wenig Kitsch."

Lob für den Markt, Skepsis bei den Preisen - so fiel auch das Resümee von Rolf Müller aus Riesa aus. Er war in Familie und mit Freunden auf Empfehlung nach Chemnitz gekommen. "Drei Euro akzeptiert man noch, schließlich gehört ein Glühwein zum Weihnachtsmarkt", so Müller. Wo liegt seine persönliche Schmerzgrenze? "Bei vier Euro wäre für mich Schluss."

Viele Weihnachtsmarkt-Besucher haben die Preiserhöhung gar nicht wahrgenommen, beobachteten mehrere Händler. "Es gab keine Beschwerden", versichert Verkäufer Sven Walter. "Es war bisher niemandem zu teuer", sagt Uwe Münch, Händler im Erzgebirgsdorf. Er geht davon aus, "dass der Preis jetzt einige Jahre so bleiben wird." Veränderung gibt es hingegen bei den Tassen. Die roten, schlanken in diesem Jahr gefallen Münch: "Schöner und effizienter als die bauchigen im Vorjahr." Statt 24 bekommt er jetzt fast die doppelte Anzahl in den Aufwaschkorb. Diesen Vorteil sieht auch Heiko Ulbricht, der seit vier Jahren Heißgetränke im Erzgebirgsdorf verkauft. "Aber die Art und Weise der Ausführung bei den Tassen ist misslungen. Die Engel-Seite sieht aus wie ein Abziehbild."

samt 10.000 Gäste waren am Wochenende dort, bilanzierten die Veranstalter am Abend. Aber nicht alle waren rundum glücklich. Während die Großveranstaltung "Advent im Erzgebirge" als Folklore-Angebot mit Handwerk aus der Region weitergeführt werde, endete mit der 38.Ausgabe des Bühnenprogramms "Advent im Arzgebirg" eine Ära. Dieses Unterhaltungsprogramm wurde letztmalig veranstaltet. Gäste wie Carmen Mönch aus Hormersdorf bedauern das. "Wir Erzgebirger mögen solche Veranstaltungen. Ich hoffe, es wird künftig etwas ähnliches geben", so die Rentnerin. Für Ines Wendrei aus Buxtehude war die Veranstaltung ein Grund, mit der Oma für ein Wochenende nach Chemnitz zu kommen. Diese stamme aus dem Erzgebirge. Deshalb wäre es schade, wenn es ein solches Programm nicht mehr gäbe, so Wendrei.

Laut Veranstalter soll 2017 zwar wieder eine weihnachtlich geprägte Unterhaltungsschau organisiert werden, doch mit verändertem Konzept. Fest stehe bereits, dass für das Bühnenprogramm ein anderer Name gesucht wird. Grund zur Veränderung sei nicht zuletzt die leicht rückläufige Anzahl der Besucher. Waren einst ausverkaufte Programme üblich, kamen in den vergangenen drei Jahren zwar auch noch mehr als 1000 Gäste, doch der Saal bietet über 1800 Besuchern Platz. Als einen Grund des Trends vermutet Tatjana Klär, die sich um das Konzept der Schau kümmert, auch ein Ausbleiben von treuen Gästen, die über die Jahre hinweg so alt geworden sind, dass sie den Weg zur Veranstaltung nicht mehr schaffen.

Für die seit 42 Jahren in der Stadthalle tätige Tatjana Klär endete mit der 38. Ausgabe von "Advent im Arzgebirg" ebenfalls eine Ära. Sie war all die Jahre mit der Organisation betraut. Nun wird die 67-Jährige Ende des Jahres in Rente gehen. Der Abschied, sagt sie, sei einer mit Wehmut, schließlich hänge ihr Herz an der Stadthalle.