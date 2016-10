Der große Ärger eines Chemnitzer Gastronomen

Der Inhaber von Brauclub und Turmbrauhaus macht via Facebook seinem Zorn auf Politik und Behörden Luft. Im Kern geht es um seine Mitarbeiter, deren rechtlichen Status und die Frage, wie Gastwirte überhaupt noch Personal finden sollen.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 26.10.2016



André Donath ist offenbar ein Mann klarer Worte. "Ich habe die Schnauze voll", überschrieb der Inhaber von Brauclub und Turmbrauhaus einen Beitrag, den er gestern im Internet-Netzwerk Facebook öffentlich gemacht hat. Darin schimpft er über Behörden wie das Finanzamt oder das Jobcenter, über Rentenkassen wie die Deutsche Rentenversicherung, aber auch über Kammern wie die Industrie- und Handelskammer und Interessenverbände wie die Dehoga, in der Gastronomen und Hoteliers organisiert sind.

Im Kern seiner Kritik geht es um die Frage, wie Gaststättenbetreiber künftig noch Personal finden sollen - und vor allem darum, auf welcher rechtlichen Basis sie das Personal dann beschäftigen sollen. Anlass sind mehrere Schreiben, die Donath vom Gericht erhalten hat - insgesamt 33 Zahlungsbescheide. Darin wird er aufgefordert, fast 10.000 Euro an Gebühren im Voraus zu zahlen - für insgesamt 33 Verfahren, die bei Gericht anhängig sind. Ihm werde vorgeworfen, sagt der Unternehmer, zwischen 2008 und 2011 die Mitarbeiter in seinen Gaststätten als Scheinselbstständige beschäftigt zu haben - das heißt, die Köche und Kellner waren zum Teil nicht angestellt, sondern eigenständige Unternehmer. Die Kassen erkennen dies nicht an: Sie gehen davon aus, dass die Mitarbeiter nur zum Schein selbstständig waren. Er habe daraufhin in den zurückliegenden Jahren insgesamt 80.000 Euro an Kranken- und Rentenkassen abführen müssen, berichtet Donath. Daraufhin habe er diese Art der Zusammen- arbeit mit Selbstständigen weitestgehend eingestellt, fügt er hinzu.

Im vergangenen Jahr musste der Gastronom seine Restaurants "Central" und "Café Moskau" wohl auch wegen dieser Forderungen schließen. Die Betreibergesellschaft dieser beiden Einrichtungen hatte ebenfalls fast 30.000 Euro an Sozialabgaben für Scheinselbständige nachzahlen müssen, berichtet Donath. Warum er wegen dieser alten Geschichte ausgerechnet jetzt so verärgert reagiert? Der Gastronom erklärt das so: "Die erneute Anmeldung einer Prüfung durch die Rentenkasse in der vergangenen Woche hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Dabei sind ja noch diese 33 Verfahren offen."

Bei all dem kann Donath den Vorwurf der Scheinselbstständigkeit nicht verstehen. Die Mitarbeiter hätten ihr Gewerbe ohne eine Warnung vor einer möglichen Scheinselbstständigkeit angemeldet, sie hätten für die Gründung von sogenannten Ich-AG sogar staatliche Fördermittel erhalten, versichert er.

Beim Sächsischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga kennt man das Problem der Scheinselbstständigkeit. "Das nimmt seit Einführung des Mindestlohns zu", sagt Hauptgeschäftsführer Jens Vogt. Angestellte werden nach seinen Worten von Unternehmen in die Selbstständigkeit gedrängt. "Und dann heißt es, schreib mir mal eine Rechnung", berichtet er. Eine Scheinselbstständigkeit läge aber nur dann vor, wenn der betroffene Mitarbeiter lediglich einen Auftraggeber hat, so Vogt. Die Schwierigkeit bestehe darin, das auch gegenüber den Kranken- und Rentenkassen nachzuweisen. Ihm sei ein Fall aus Dresden bekannt, bei dem ein Gastronom von seinen selbstständigen Mitarbeitern den schriftlichen Nachweis einforderte, dass sie für mehrere Auftraggeber arbeiten. Genutzt hat ihm das aber wenig, weil die Kassen die Schriftstücke nicht anerkannten. "Dann ist der Gastronom auf Gedeih und Verderb ausgeliefert", sagt Vogt.

Der Verband empfehle seinen Mitgliedsbetrieben daher, Selbstständige niemals über einen längeren Zeitraum zu beschäftigen, sondern nur zeitweise, beispielsweise in besonders umsatzstarken Monaten. "Wenn das sauber läuft, spricht eigentlich nichts dagegen", erklärt der Dehoga-Chef. "Wir raten aber davon ab, im Regelgeschäft auf Selbstständige zu setzen."

Die Sächsische Finanzverwaltung bestreitet derweil, die Behörden kontrollierten derzeit verstärkt, ob Scheinselbstständige in Unternehmen beschäftigt sind. Es sei in jüngster Zeit nicht zu verstärkten Prüfungen seitens der Finanzverwaltung gekommen, sagt Markus Kallinke, Referatsleiter im Landesamt für Steuern und Finanzen.

Dem Verdacht auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung - darunter fällt auch Scheinselbstständigkeit - geht bundesweit der Zoll nach. Bei der Generalzolldirektion in Köln erklärt man auf "Freie Presse"-Nachfrage, dass die Anzahl der Kontrollen auf illegale Beschäftigung zuletzt eher rückläufig war. Während 2010 bundesweit noch mehr als eine halbe Million Menschen an ihrer Arbeitsstelle überprüft wurden, waren es im vergangenen Jahr etwas mehr 360.000. Behördensprecher Klaus Salzsieder erklärt das damit, "dass wir vermehrt Fällen der organisierten Kriminalität nachgehen, und eben nicht jede Putzfrau kontrollieren können".

Dem Gastrononomen André Donath hilft das nicht weiter. Er sorgt sich um die Zukunft seines eigenen Unternehmens, aber auch um die gesamte Branche. "Unsere Politik ist nicht in der Lage, ausreichend Arbeitskräfte für die Gastronomie bereitzustellen", sagt er. "Irgendetwas läuft hier gewaltig aus dem Ruder." Aufgeben wolle er deswegen aber nicht, bekräftigt Donath und fügt hinzu: "Ich werde mit allen Mitteln gegen diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit kämpfen."