Der neue Autobahnzubringer im Test

In Chemnitz-Rottluff kann man von der A72 ab sofort auch in Richtung Rabenstein abfahren. Was das bringt, wer profitiert und wo die Knackpunkte liegen - "Freie Presse" hat es überprüft.

Von Michael Müller

erschienen am 26.10.2016



Rabenstein. Fahrlehrer Jan Eidam wollte es wissen. "Komm, wir machen jetzt 'ne Jungfernfahrt", wies er gestern am frühen Nachmittag seinen Schützling am Steuer an, die Kalkstraße einfach weiter geradeaus zu fahren, über die Autobahn hinweg. Damit wurden die beiden in ihrem Fahrschulauto zu den mutmaßlich ersten Chemnitzern, die die neue Trasse ganz legal nutzten. Wenige Minuten zuvor erst hatte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) die 900 Meter lange Verbindung von der A 72 zur Oberfrohnaer Straße offiziell freigegeben.

Fast zwei Jahre wurde an der 2,6Millionen Euro teuren Trasse gebaut. Sie soll den Westen der Stadt besser an das überregionale Verkehrsnetz anschließen und für Entlastung sorgen - sowohl in den Wohngebieten in Rabenstein und Rottluff als auch an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd. Sie hat nach Einschätzung von Verkehrsexperten die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit nahezu erreicht.

Den Einwohnern der näheren Umgebung dürfte die neue Verbindung zudem durchaus ein paar Minuten Zeitersparnis bescheren. Insbesondere auf dem Weg in Richtung Dresden, Leipzig oder Hof - oder zum Einkaufen im Chemnitz-Center in Röhrsdorf.

Das bestätigt ein Test, den die "Freie Presse" gestern kurz nach der Freigabe der Straße unternommen hat. Vom Rathaus Siegmar ging es auf verschiedenen Wegen zum Chemnitz-Center: Auf direktem Weg über die schmale Röhrsdorfer Straße, über Oberrabenstein und die A4 (Auffahrt Limbach-Oberfrohna), über die A72 (Auffahrt Chemnitz- Süd) und schließlich über den neuen Zubringer. Ergebnis: Die Zeitersparnis gegenüber Alternativrouten beträgt mit der neuen Verbindung je nach Ampelschaltung und Verkehrsaufkommen zwei bis drei Minuten - das heißt bis zu 25 Prozent. Und mit knapp acht Kilometern ist diese Verbindung zudem sogar noch kürzer als der traditionelle direkte Weg von Rabenstein in den Nachbarstadtteil, der über die schmale Röhrsdorfer Straße führt.

Trotzdem ist die Freude über den neuen Autobahnanschluss nicht ungetrübt. Kritiker befürchten, dass es in Rabenstein schon bald zu einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen kommen wird. "Vor allem auf der Oberfrohnaer Straße wird das zu spüren sein", mutmaßt Gottfried Reuther von der Unabhängigen Bürgerinitiative Rabenstein. Er plädiert daher dafür, den Verkehr dort künftig künstlich auszubremsen, um die Geschwindigkeit der Autos in Grenzen zu halten. "Am Rabenstein-Center, wo viele Leute die Straße überqueren, sollte zudem Tempo 30 gelten", meint er.

Immerhin: Die neue Strecke wird laut Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk keine offizielle Umleitungsroute bei Verkehrsproblemen auf der Autobahn werden. Autofahrer mit Ortskenntnis dürften die Verbindung allerdings sehr wohl schnell als Umfahrung schätzen lernen, beispielsweise bei Staus am Kreuz Chemnitz oder an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd. Auch Besuchern von Großveranstaltungen in der Chemnitz-Arena bieten sich nun neue Möglichkeiten zur Anreise. Und bei Sperrungen im Hauptstraßennetz der Stadt soll die Trasse ohnehin als Umleitungsstrecke genutzt werden.