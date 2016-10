Die Kinder vom Innenhof Wilhelm-Pieck-StraÃŸe

Die Kinder vom Innenhof Wilhelm-Pieck-Straße

Zwei Männer hatten beim Bier die Idee, ihre ehemaligen Spielkameraden wiederzutreffen. Sie haben ein Fest organisiert, nach Adressen recherchiert - und schon vorab über ihre Abenteuer geplaudert.

Von Sandra Häfner

erschienen am 06.10.2016



Zentrum. Sie haben dort zusammen Karten gespielt, sich bei Mutproben bewiesen, Schneehöhlen gebaut, sind Fahrrad gefahren, haben gelacht und geweint und miteinander gequatscht - die Kinder vom Innenhof des Karrees Wilhelm-Pieck-Straße/Innere Klosterstraße und Börnichsgasse. Heute, rund 50 Jahre später, heißt die Pieck-Straße Theaterstraße und die Mädchen und Jungen von damals sind in alle Winde verstreut. Aber jetzt gibt es die Gelegenheit, dass sie sich wiedersehen.

Wolfgang Schönherr und Joachim Weidner haben für den 15. Oktober ein Hoftreffen organisiert. Auch sie hatten sich für längere Zeit aus den Augen verloren, sind sich aber immer mal wieder über den Weg gelaufen. So wie im Mai vergangenen Jahres auf dem Markt. "Wir haben uns in eine Kneipe gesetzt und über vergangene Zeiten geredet. Und wie das so ist, bei einem Glas Bier kommen die besten Ideen", erinnert sich Weidner. Die zwei Männer beschlossen, ein Fest mit den Spielkameraden ihrer Kindheit zu organisieren - mit den "hübschen Hofjungs und den schüchternen Mädchen", wie es in der Einladung heißt. "Das sind drei Generationen - unsere und die jüngere und ältere, insgesamt rund 120 Kinder", erklären die beiden. Kinder, die mittlerweile 50 bis 80 Jahre alt sind. Ein Jahr brauchte das Duo, um einen Großteil zu erreichen. "15 konnten wir leider nicht finden, einige sind schon gestorben. Aber es gibt nur eine Absage. Mehr als 80 Leute haben ihr Kommen zugesagt, sie reisen aus dem ganzen Land nach Chemnitz", so Weidner. Mitstreiter Schönherr freut sich schon darauf, Erinnerungen auszutauschen. "Wir machen das, um die anderen wiederzusehen und mal wieder zu lachen. Das wird bestimmt toll", ist der 64-Jährige überzeugt. "Den anderen ging es ähnlich, viele haben sich über das Treffen gefreut", so Weidner.

Er und die anderen sind in einem Dutzend Häuser von Mitte der 1950er- bis Mitte der 1970er-Jahre zusammen aufgewachsen. Weidner und Schönherr zogen 1954 mit ihren Eltern in die Pieck-Straße. "Wir hatten eine wunderschöne Kindheit und Jugend, haben viel Blödsinn angestellt. Wir waren halt die Stadtkinder", blickt Schönherr zurück. Heute lebt er in Einsiedel. Als Schüler sei er manchmal früh in die Markthalle gelaufen und habe gewartet, bis Eisenbahnwaggons voller Früchte auf Tiefladern ausgeräumt wurden. "Irgendwann flog eine Kiste runter, ich habe mir die Taschen vollgestopft, um das Obst in der Brühlschule zu verteilen", erzählt er. Und muss lachen, wenn er an die Mutproben in luftiger Höhe denkt. Er tippt auf ein Foto, das Häuser der Pieck-Straße zeigt. "Da oben auf dem Dach sind wir herumgelaufen, da waren wir aber schon etwas älter."

Weidner erzählt begeistert von den Friedensfahrten, die er und seine Spielgefährten nachstellten. Sogar Siegerehrungen mit Kränzen habe es gegeben. "Ich hieß Hansen und bin für Holland gefahren", erinnert er sich. Die Stadioneinfahrt sei das kleine Tor am Zugang zum Handwerkerhof in der Nähe der heutigen Volksbank gewesen. Obwohl beide Männer schon lange nicht mehr im Zentrum wohnen, kommen sie manchmal in den Innenhof. "Wenn ich meinen melancholischen Tag habe, hänge ich dort Erinnerungen nach", sagt Schönherr. Dann denkt er zurück an die hübschen Hofjungs und die schüchternen Mädchen.