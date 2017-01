Die Spur der Automaten-Sprenger

Im Raum Chemnitz flogen in den zurückliegenden Tagen beinahe täglich Zigarettenautomaten in die Luft. Der Schaden beträgt bald 100.000 Euro.

Von Michael müller

erschienen am 03.01.2017



Der Knall riss die halbe Nachbarschaft aus nächtlichem Schlaf; wer sich nicht runter auf die Straße begab, versuchte es mit einem Blick aus dem Fenster. Zu sehen allerdings gab es kaum etwas, schildert eine Anwohnerin später. "Es war ja plötzlich alles voll mit dichtem Nebel."

Irgendwer erkannte sie dann aber doch: Zwei Gestalten, junge Männer offenbar, die sich vor einem in die Luft gejagten Zigarettenautomaten zu schaffen machten; daneben ein silbergraues Auto, eine Limousine vermutlich, mit laufendem Motor und auffällig lautem Auspuff. "Eine Minute hat das gedauert, nicht länger", erzählt eine Anwohnerin. Dann seien die beiden eingestiegen und das Auto, an dessen Steuer ein dritter Unbekannter bereits wartete, sei in Richtung Limbach-Oberfrohna davon gefahren. Zurück blieben jede Menge Scherben, zerbeultes Blech und Reste eines größeren Feuerwerkskörpers.

Was sich da in der Nacht zu Donnerstag vergangener Woche an der Chemnitzer Straße in Röhrsdorf zugetragen hat, geht als einer der jüngsten Fälle einer ganzen Serie von gesprengten Zigarettenautomaten in die Polizeistatistik ein. Mindestens zehn waren es allein seit Weihnachten. "Wir verzeichnen eine Häufung derartiger Straftaten seit Mitte November, zunehmend ab Anfang Dezember", sagt Jana Kindt von der Polizei in Chemnitz.

Die Täter haben es offenbar vor allem auf das Geld in den Automaten abgesehen. Mit mehreren Hundert Euro pro Automat können sie rechnen, heißt es hinter vorgehaltener Hand aus der Branche. Offiziell mag niemand darüber reden. "Wir geben keine Auskunft", äußerte die zuständige Mitarbeiterin eines in der Nähe von Meißen ansässigen Automatenbetreibers, der in jüngster Zeit mehrfach betroffen war.

Der Gesamtschaden dürfte sich mittlerweile an der Grenze zum sechsstelligen Bereich bewegen. Die Polizei geht von 3000 bis 10.000Euro pro Vorfall aus. Die Sprengwirkung ist mitunter beträchtlich: In Limbach-Oberfrohna wurde die Vorderfront eines Automaten 20 Meter weit geschleudert, an der Carl-von Ossietzky-Straße in Chemnitz-Gablenz fanden sich sogar in 30 Metern Entfernung noch Automatenteile. Die Polizei ermittelt deshalb nicht nur wegen besonders schwerem Diebstahl, sondern auch wegen "Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion". Dafür sieht das Gesetz mindestens sechs Monate Haft vor.

Ob die Straftaten auf das Konto einer Tätergruppe gehen oder aber mehrere auf diese Weise an Geld zu gelangen versuchen, ist offen. Für die Fälle im Stadtgebiet von Chemnitz hätten die Ermittlungen bislang keine Zusammenhänge ergeben, heißt es. In der Silvesternacht gingen binnen kurzer Zeit sowohl in Chemnitz (Wartburgstraße) als auch in Mittweida Automaten zu Bruch - auf dem dortigen Bahnhof traf es allerdings keinen Zigaretten-, sondern einen Snack-Automaten.

Die Ermittler prüfen auch mögliche Verbindungen zu früheren, ähnlichen Straftatenserien. Anfang vergangenen Jahres war es beispielsweise im Raum Döbeln-Leisnig zu einer auffälligen Häufung von Zigarettenautomaten-Sprengungen gekommen. Anderswo, so zuletzt Anfang Dezember in Penig, wurden Automaten zunächst einfach nur abmontiert und nachträglich an einem anderen Ort mit Werkzeugen aufgebrochen.

Wie sich kurze Zeit nach dem Vorfall vergangene Woche in Röhrsdorf herausstellte, schlugen offenbar dieselben Täter kurz danach noch ein zweites Mal zu. Nur etwa 20 Minuten später flog im wenige Kilometer entfernten Niederfrohna ein weiterer Zigarettenautomat in die Luft. "Es gab einen Knall, danach fuhr ein Auto davon", schildert ein Anwohner. "Die Reifen quietschten, wie man es aus Filmen kennt."

Hinweise zu dem Fällen in Chemnitz und Mittelsachsen nimmt die Polizei unter Telefon 0371 387495808 entgegen, zu denen in Limbach-Oberfrohna und Niederfrohna unter Ruf 03763 640.