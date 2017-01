Die erfolglose Suche nach einem Kita-Platz

Ein Paar aus Spanien lebt seit September in Chemnitz. Betreuung für seine Kinder findet es nicht. Jetzt erwägen die Eltern einen drastischen Schritt.

Von Jana Peters

erschienen am 14.01.2017



Abel Garcia de la Reina Ramis ist sauer. Richtig sauer. Seit September betreibt der Spanier mit seiner Frau Flor das Ibis-Hotel in Kappel. Doch bis heute ist es nicht gelungen, Kindergartenplätze für die vierjährige Tochter Melania und den zweijährigen Sohn Sascha zu finden.

Am 25. Oktober ging Garcia de la Reina Ramis ins Amt für Jugend und Familie, Abteilung Kindertageseinrichtungen. Dort stellte er einen Antrag auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung. Eine Kopie des Papiers liegt "Freie Presse" vor. Fünf Wunscheinrichtungen stehen auf dem Formular. Er habe zwar gesagt, dass er die Plätze ab sofort benötige. Die Mitarbeiterin habe aber trotzdem als Beginn der Eingewöhnung August 2017 aufgeschrieben. Früher sei es nicht möglich, habe sie gesagt. Damit zufriedengegeben haben sich die Spanier nicht. Auch Online hätten sie sich im Kita-Portal der Stadt angemeldet, außerdem bei 25 Kindergärten angerufen, bei allen in der Hotel-Umgebung auch persönlich vorgesprochen, sagt Flor Garcia de la Reina Poenaru. Die erste Frage sei jedes Mal gewesen, ob sie Flüchtlinge sind. "Aber haben die Vorrang?", fragt sich die 38-Jährige. Alle Telefonate seien meist unfreundlich und kurz angebunden abgelaufen.

Das Ehepaar, das rund um die Uhr mit zwei weiteren Mitarbeitern das Hotel betreibt, wirkt verzweifelt. Vorher lebte es in Kassel. Auch dort sei es schwer gewesen, Kinderbetreuung zu finden. Tochter Melania ging nur kurz in einen Kindergarten, dann kam der Job- und Ortswechsel ihrer Eltern. Sie habe keine Freunde, spreche kein Wort Deutsch, langweile sich, verhalte sich nicht wie ein normales Kind, sagt ihre Mutter. Melania habe sonst nur Kontakt zu Hotelgästen. Zum Spielen im Freien sei es zu kalt, sie wüsste nicht, welche Aktivitäten sie ihren Kindern noch anbieten könnte. "Wenn wir bis Ende Januar nichts finden, gehe ich mit den Kindern zurück nach Spanien", sagt Flor Garcia de la Reina Poenaru. Dann sei die Familie getrennt, aber das wäre immer noch besser als die jetzige Situation.

Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Rathauses heißt es, zum 31. Dezember 2016 habe es 584 freie Plätze in Kindertageseinrichtungen und bei Tagespflegepersonen gegeben. Die Zahl unterliege permanenten Veränderungen. Flüchtlinge hätten keinen Vorrang bei der Platzvergabe. Zum Fall der spanischen Familie heißt es, eine Anmeldung könne man im System nicht nachvollziehen. Auch Garcia de la Reina Ramis erhielt gestern einen Anruf vom Jugendamt, man könne seinen Antrag nicht finden, er möge ihn noch einmal schicken, man werde sich dann kommende Woche melden - ein Umstand, der den 25-jährigen Hotelmanager sprachlos macht.

Das Sächsische Kultusministerium bestätigt derweil auf "Freie Presse"-Anfrage, dass die Familie einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz hat, da sich ihr Hauptwohnsitz in Chemnitz befindet. In den großen Städten wie Leipzig, Dresden und Chemnitz gebe es in der Tat Schwierigkeiten für Eltern, einen Platz zu finden, "da die Kitas voll sind und die Kommunen mit dem Kita-Ausbau nicht hinterherkommen", so eine Ministeriumssprecherin. Die Familie sei also kein Einzelfall. Und wie kann sie ihren Rechtsanspruch durchsetzen? "Die einzige Möglichkeit besteht nun darin, die Kommune zu verklagen", so die Sprecherin. Sie rate allerdings dazu, zuvor noch einmal das Gespräch mit der Stadtverwaltung zu suchen.