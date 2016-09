Die tanzenden HÃ¤user vom KaÃŸberg

Die tanzenden Häuser vom Kaßberg

Der Standort gilt als Top-Lage, seine Bebauung ist seit Jahren in der Diskussion. Nun legt die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft ihre Pläne vor. Und die dürften für Aufsehen sorgen.

Von Michael Müller

erschienen am 03.09.2016



Hamburg hat seit einigen Jahren seine "Tanzenden Türme", einen Bürokomplex aus Stahl und Glas mit auffällig geknickter Fassade. In Prag zieht ein "Tanzendes Haus" mit geschwungenen Linien seit Mitte der 1990er-Jahre die Blicke auf sich. In Chemnitz soll nun auf dem Kaßberg gleich eine "Tanzende Siedlung" entstehen.

So jedenfalls nennt die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) ihr bislang außergewöhnlichstes Neubauprojekt, das in den kommenden Jahren auf einem weitgehend brach liegenden Areal in erstklassiger Lage verwirklicht werden soll: am oberen Ende der Kaßbergauffahrt, zwischen West- und Hohe Straße, nur ein paar Minuten Fußweg vom Herzen der Stadt entfernt. Die kleine Siedlung wird aus mehrstöckigen Wohngebäuden mit einer außergewöhnlich unregelmäßigen Fassadengestaltung bestehen und eingefasst sein in ein parkähnlich gestaltetes Außengelände mit eigenem Zugang. Läuft alles optimal, könnten Ende des kommenden Jahres auf dem Areal die ersten Arbeiten beginnen und ein Jahr später die ersten Umzugswagen anrollen, sagt CSg-Vorstandschef Ringo Lottig.

Der Entwurf der Furoris Gruppe, ein Zusammenschluss aus Architekten und Ingenieuren aus Chemnitz, hat sich in einem von der Genossenschaft initiierten Ideenwettbewerb durchgesetzt. Baubürgermeister Michael Stötzer saß mit in der Jury. Er spricht von einem selbstbewussten Auftritt an einem exponierten Standort im Stadtgebiet und lobt den "lockeren, spielerischen Umgang" mit der als schwierig geltenden, weil sehr unterschiedlichen Bebauung ringsum. Die geplante Gebäudegruppe greife sowohl Elemente der für den Kaßberg typischen Villen auf, harmoniere zugleich aber auch mit den benachbarten Wohnblocks aus DDR-Zeiten.

Mit den eigenwilligen Gebäudeformen sollen nicht zuletzt die drehenden Bewegungen des städtischen Verkehrs aufgenommen werden, wie sie sich an der Kaßbergauffahrt oder der Theaterstraße gut beobachten lassen, erläutert Architekt Rico Sprenger. "Die Gebäude sehen von jedem Standort anders aus", verdeutlicht er.

Insgesamt sollen laut Siedlungsgemeinschaft 35bis 40 hochwertige Mietwohnungen sehr unterschiedlichen Typs entstehen, ausgerichtet zumeist mit Blick nach Süden oder in Richtung Stadtzentrum. Letzte Details zur genauen Anzahl und zu den Grundrissen sollen im Zuge der nun anstehenden Feinplanung entschieden werden. Auch die Höhe der Mieten stehe noch nicht fest.

Mit der Gestaltung des Außengeländes hat die Siedlungsgemeinschaft das Büro des Chemnitzer Landschaftsarchitekten Stefan Leiste betraut, das bereits an einem neu entstandenen Wohnpark in Bernsdorf mitgearbeitet hat. Die Idee dahinter sei an beiden Orten eine zeitgemäße Umsetzung des alten Genossenschaftsgedankens, erläutert CSg-Vorstand Dennis Keil. "Wir wollen unsere Mitglieder in einer Gemeinschaft zusammenbringen - auch über den Freiraum."