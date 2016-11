Drei Großbaustellen im Westen beendet

Die Hofer Straße, der neue Kreisverkehr auf der Neefestraße und die Stelzendorfer Straße sind freigegeben. Mittelbacher wundern sich aber über einen noch unsanierten Abschnitt.

Von Michael Brandenburg

01.12.2016



Mittelbach/Schönau. Aufatmen im Chemnitzer Westen. Gleich drei Großbaustellen, von denen zwei länger als ein Jahr andauerten, sind größtenteils abgeschlossen. In Mittelbach ist die Hofer Straße und in Schönau die Stelzendorfer Straße wieder befahrbar. Außerdem rollt seit gestern der Verkehr auf dem neuen Kreisverkehr, der an Stelle der Brücke an der Kreuzung Neefe- straße/Zwickauer Straße entstanden ist, zumindest zwischen Chemnitz und Mittelbach.

Hofer Straße: Auf der Haupt-Ortsdurchfahrt von Mittelbach hatten bereits 2011 Kanal- und Straßenbauarbeiten begonnen. Seitdem war die Hofer Straße immer wieder monatelang voll gesperrt gewesen. Vor gut einer Woche wurde der vorerst letzte, im September 2015 begonnene Bauabschnitt abgeschlossen, sodass dieser Teil der Bundesstraße 173 jetzt bis kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Chemnitz mit neuem Fahrbahnbelag versehen ist.

Für insgesamt rund 700.000 Euro wurden die Asphaltschichten der Straße erneuert und der vorhandene Gehweg zu einem durchgängigen einseitigen Fußweg vervollständigt. Zwischen Aktienstraße und Ortsausgang wurde nach Angaben der Stadtverwaltung zudem ein Radfahrer-Schutzstreifen markiert, um eine durchgängige sichere Radfahr-Verbindung zwischen Neefestraße und Dorfstraße zu gewährleisten. Bushaltestellen wurden barrierefrei umgebaut und Anlagen zur Entwässerung der Hofer Straße erneuert.

Einwohner Joachim Kleindienst wundert sich allerdings, dass ein ungefähr 100 Meter langer Abschnitt zwischen der frisch ausgebauten Strecke am Mittelbacher Ortsausgang und dem Abzweig zum neuen Kreisverkehr an der Neefestraße unsaniert geblieben ist. Dieser weist nach wie vor Schlaglöcher und geflickte Stellen auf, die schon wieder aufbrechen. Auch die Bordsteine des daran gelegenen Gehwegs sind stellenweise beschädigt.

"Der Abschnitt ist in einen ebenso schlechten Zustand wie die übrige B 173 in Mittelbach vor dem Straßenbau", vergleicht Jürgen Kleindienst und fragt: "Soll dieser im Vergleich zum Gesamtvorhaben winzige Abschnitt tatsächlich unsaniert bleiben oder darf sich Mittelbach damit in zwei bis drei Jahren auf die nächste Vollsperrung der B 173 einstellen?"

Die Stadtverwaltung teilt dazu auf Anfrage mit, dass die Sanierung dieses Abschnitts der Bundesstraße für 2017 geplant ist. Dabei soll auch ein neuer Geh- und Radweg gebaut werden. Zum Bauzeitraum und erforderlichen Straßensperrungen macht das Rathaus noch keine Angaben. Neefestraße: Der Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Zwickauer Straße ist schneller als erwartet errichtet worden. Noch Anfang dieses Jahres hatte das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) angekündigt, dass sich die Bauzeit für das etwa 1,76 Millionen Euro teure Vorhaben über mehrere Jahre erstrecken wird. Baubeginn war Anfang Juni, nachdem seit Februar bereits Bäume dafür gefällt worden waren. Seit gestern kann der Kreisverkehr zwischen Chemnitz und Mittelbach befahren werden.

Am 16. Dezember soll auch die Strecke in und aus Richtung Grüna freigegeben werden, teilte das Lasuv auf Anfrage mit. Bis dahin müsse noch eine provisorische Entwässerung für die Straße in Richtung Grüna fertiggestellt werden. Außerdem werde derzeit noch eine Behelfs-Verbindung für Fußgänger zwischen dem neuen Geh- und Radweg und dem Fußweg an der Zwickauer Straße geschaffen und es liefen vorbereitende Arbeiten für die Entwässerung in Richtung Kaßbergbach.

Nach einer Winterpause sollen ab dem Frühjahr 2017 die sich anschließenden Fahrbahnen in Richtung Chemnitz und Mittelbach erneuert, die Zwickauer Straße an den Kreisverkehr angebunden und die provisorische Baustraße zurückgebaut werden, so das Lasuv. Der Knotenpunkt wird umgebaut, nachdem die bisherige Brücke bei einem Unfall 2012 irreparabel beschädigt und ein Kreisverkehr als bessere Ersatz-Variante ausgewählt worden war.

Stelzendorfer Straße: Der seit September vergangenen Jahres voll gesperrte Abschnitt in Schönau ist seit gestern wie geplant wieder freigegeben. Die Baustelleneinrichtung muss aber noch weggeräumt werden, teilte die Stadtverwaltung gestern auf Anfrage mit. Zwischen Nauwerckstraße und Zwickauer Straße wurden der Stelzendorfer Bach neu verrohrt, der Abwasserkanal erneuert, ein Regenüberlaufbecken gebaut, neue Gas- und Trinkwasserleitungen verlegt und schließlich die Straße wieder hergestellt. Von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro Baukosten entfielen etwa 900.000 Euro auf die Stadt. Autofahrer mussten seit September 2015 eine Umleitung über die Nauwerckstraße, Bahnstraße, den Südring, die Neefestraße, die Jaenickestraße und die Zwickauer Straße nehmen. Betroffen waren auch viele Fußgänger, denen die Baustelle über ein Jahr lang die Wege zum Einkaufen, zu ihren Kleingärten und zu Besuchen auf dem Schönauer Friedhof erschwerte.