Ein Mini-GemÃ¼segarten mitten im Gleisbett

Ein Mini-Gemüsegarten mitten im Gleisbett

Ausgerechnet an den Schienen der Straßenbahn haben sich in Bernsdorf Tomaten angesiedelt. Wer darf sie ernten?

Von Michael Müller

erschienen am 29.09.2016



Tomatenpflanzen, so weiß der Gartenfreund, bevorzugen einen Platz mit Wärme und Licht, nach Möglichkeit geschützt vor Regen und Wind. Nährstoffreicher Humus bekommt ihnen besonders gut. Zur Not aber tun es offenbar auch ein paar alte Schottersteine. Das zumindest legten Beobachtungen am Gleisbett der Straßenbahnlinie 2 in Bernsdorf nahe. Dort gedeiht entlang des Schienenstrangs gleich fast ein Dutzend Tomatenpflanzen recht prächtig. "Alle mit Früchten und einige sogar schon mit einer nicht zu übersehenden Rotfärbung", schwärmt "Freie Presse"-Leser Reinhard Remde. "Ein herrliches Bild."

Wie die Pflanzen dorthin kamen, darauf kann sich derzeit niemand so recht einen Reim machen. Verirrte Autos im Gleisbett, gut, die gibt es in Chemnitz immer mal wieder. Aber Nutzpflanzen? "Ich bin jetzt 13 Jahre in diesem Job, mit einem solchen Thema wurde ich bislang noch nicht konfrontiert", zeigt sich Stefan Tschök, Sprecher der Verkehrsbetriebe CVAG, einigermaßen ratlos.

Straßenbahnfahrer indes erinnern sich noch gut an die Wochen nach dem Hochwasser 2013. Pflanzen, die aus Kleingärten weggespült worden waren, hätten damals ihr Wachstum durchaus auch verbreitet entlang der Gleisanlagen fortgesetzt, heißt es.

Für die Tomaten an der Bernsdorfer Straße scheidet das eher aus. Wegen der Bauarbeiten für die neue Tram-Trasse zum Uni-Campus war in diesem Teilabschnitt erst vor kurzem eines der beiden Gleise demontiert worden. Künftig soll dort zwischen den Schienen Rollrasen verlegt werden. Dem Stadtbild wegen, aber ohne Gemüseanbau, wie CVAG-Sprecher Tschök vorsorglich klarstellt. Er fürchtet nun, dass bald nicht unerhebliche rechtliche Fragen zu klären sein werden: Dürfen die Tomaten einfach von jedermann gepflückt werden? Oder steht die Ernte der CVAG zu, die das Gleisbett immerhin betreut? Und: Muss sie den Ertrag am Ende an die Stadt abführen, deren 100-prozentiges Tochterunternehmen die CVAG ist?