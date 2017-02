Ein Ritter für Ludwig

Die Oberbürgermeisterin hat ihr Dienstzimmer umgestaltet. Dort steht nun eine rostige Gestalt. Daneben gibt es noch ein weiteres Kunstwerk. Das spart nicht an Ironie.

Von Jana Peters

erschienen am 08.02.2017



Barbara Ludwig ist in ihrem neuen Büro nicht mehr allein. Sie hat nun männliche Gesellschaft. "Schadet ja nix, wenn ein Mann im Raum ist", sagt die Oberbürgermeisterin mit Blick auf die zwei Meter und zwölf Zentimeter hohe Gestalt.

Der "arme Ritter" ist ein Kunstwerk aus der Hand von Ralph Siebenborn, 1982 zusammengeschweißt aus alten Armaturen, einem Boiler und Kupferblechen. Seit 1996 befindet er sich in der Sammlung der Neuen Sächsischen Galerie im Tietz. Ludwig hatte den Leiter der Galerie, Mathias Lindner, gebeten, ihr ein paar Vorschläge für die Kunst in ihrem Büro zu machen. Der Ritter war Lindners Priorität. Dass Ludwig darauf eingeht, hatte er nicht erwartet. Oft hänge in Büros eben nur "Eiapopeia-Kunst", so Lindner. Er meint gefällige Arbeiten, an denen sich niemand stört und mit denen der Büro-Inhaber nirgends aneckt. Was sich Ludwig ausgesucht habe, sei "absolut ungewöhnlich. Das findet man in solchen Räumen kaum", sagt Lindner.

Zum Ritter könne sie viel zur Stadt assoziieren, sagt die Oberbürgermeisterin. Maschinenbau-Tradition, Autoindustrie und eine abstrakte Darstellungsform in der Kunst. Das passe gut zu Chemnitz.

Ralph Siebenborn selbst ist überrascht davon, dass sein Werk nun in diesem prominenten Büro steht. Der 69-jährige Metallgestalter, der nach vielen Jahren in Chemnitz jetzt bei Marienberg wohnt, sagt, er habe nichts dagegen, wenn Betrachter eigene Interpretationen für seine Kunstwerke finden. Ihn selbst habe die Figur des Don Quijote von Johann Belz, die im Opernhaus steht, inspiriert.

Ludwigs Büro ist minimalistisch eingerichtet. Eine Wand nimmt ein Einbauschrank ein. Es gibt eine Sitzgruppe mit orangefarbenen niedrigen Sesseln und einen Schreibtisch, der ein Stehpult ist. Genauso reduziert habe sie es auch haben wollen, sagt Ludwig.

Ein weiteres Kunstwerk hat Eingang in das Zimmer gefunden. An einer weißen Wand hängt ein kleiner weißer Rahmen mit gelblichem Papier. Ein paar schwarze Striche zeichnen ein Tier. Daneben steht "Geld ist meine Lieblingsfarbe!". Die Grafik stammt von Osmar Osten. Ein Künstler aus Chemnitz, dessen Arbeit ihr in ihrer Reduziertheit und Ironie einfach zusage, so Ludwig. Die Grafik finde sie poesievoll und originell. Es sei gut, wenn man auf sich selbst mit Ironie blicken könne.

Nicht neu ist der zweite Rahmen, der im Büro hängt. Darin ist ein signiertes Plattencover samt Schallplatte des ersten Albums der Chemnitzer Band Kraftklub zu sehen. Das habe ihr die Band einmal geschenkt, so Ludwig. "Mehr kommt jetzt nicht mehr rein", sagt sie. Nur in einem schlichten Raum wirke die Kunst.