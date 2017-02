Ein Text und seine Folgen

Am Institut für Politik- wissenschaft der TU Chemnitz herrscht derzeit Unruhe. Der Grund ist ein Buch eines Dozenten, das in Auszügen in einer sächsischen Tageszeitung veröffentlicht wurde. Der Studentenrat fordert personelle Konsequenzen, der Rektor reagiert mit ungewöhnlichen Maßnahmen.

Von Swen Uhlig

erschienen am 01.02.2017



Es ist ein umfangreicher Beitrag, der am 6. Januar 2017 in der "Sächsischen Zeitung" veröffentlicht wurde. Das in Dresden erscheinende Blatt hatte dem Autoren 240 Druckzeilen eingeräumt. Unter dem Titel "Der böse gute Wille" äußert dort Lothar Fritze seine Gedanken zum Thema Flüchtlingskrise; der Text ist ein Auszug aus seinem gleichnamigen Buch. Darin bescheinigt Fritze Deutschland einen Kulturkampf und teilt die Bevölkerung in zwei Gruppen ein, die sich unversöhnlich gegenüberstehen: diejenigen, die Einwanderung dosieren und nur im nationalen Interesse gewähren möchten, und diejenigen, die die Schaffung einer globalen multikulturellen Gesellschaft anstreben. Letztere Position, so schreibt Fritze, scheint von großen Teilen der politisch-medialen Klasse vertreten zu werden, die ihre Gegner weniger mit Argumenten zu überzeugen versucht, als sie vielmehr moralisch verleugnet. Der Autor macht auch deutlich, auf wessen Seite er selbst steht: Der "Bevölkerungsaustausch", schreibt Fritze, werde die europäische Kultur so stark verändern, "dass Verfassungsgrundsätze künftig im Lichte ... der Scharia interpretiert würden".

Der Text sorgt mittlerweile für Wirbel an der TU Chemnitz und vor allem am dortigen Institut für Politikwissenschaft. Der Grund: Fritze, Jahrgang 1954 und geboren in Karl-Marx-Stadt, ist neben seiner Tätigkeit am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden auch Dozent an der Chemnitzer Universität.

Kritik kommt vor allem vom TU-Studentenrat. Dort heißt es, dass mit dem Beitrag die Argumente der Neuen Rechten sowie der Identitären Bewegung aufgegriffen werden. Es sei ein Beitrag, der sich wissenschaftlich gebe, der aber ähnliche Inhalte und Argumentationsmuster habe, wie sie beispielsweise Pegida vertritt, sagte die Referatsleiterin Antidiskriminierung des Studentenrates, Ines Knöfel, der "Freien Presse". Daher müsse sich die Leitung der Universität und vor allem das Institut für Politikwissenschaft mit dem Text und mit der Person des Autors auseinandersetzen. "So eine Veröffentlichung muss Konsequenzen haben", sagt Knöfel und fügt hinzu: "Wir empfinden eine solche Person an der TU Chemnitz als untragbar - so jemand darf hier nicht lehren."

Mit den Forderungen der Studierendenvertretung konfrontiert, reagierte das Rektorat der TU zunächst zurückhaltend. Der Beitrag in der "Sächsischen Zeitung" und das Buch Fritzes stünden "in keinem Arbeits-, Lehr- oder Forschungszusammenhang an der TU Chemnitz", heißt es in einer schriftlichen Antwort an die "Freie Presse". Außerdem teilte das Rektorat mit, man nehme zu Publikationen, die lediglich eine persönliche Meinung widerspiegeln, "inhaltlich prinzipiell keine Stellung". Auch der Inhaber der Professur für Politische Theorie und Ideengeschichte, Alexander Gallus, in dessen Bereich Fritze als Mitarbeiter geführt wird, ließ die Frage der "Freien Presse" nach einer inhaltlichen Bewertung des Textes unbeantwortet.

Hingegen teilte das Rektorat mit, dass Lothar Fritze im Übrigen schon lange kein Dozent mehr an der hiesigen Uni sei. Zwar habe er an der TU Chemnitz gelehrt, seine letzte Lehrveranstaltung fand aber im Wintersemester 2014/2015 statt. Somit sei Fritze "nicht als Dozent der TU Chemnitz aktiv".

Der Internetauftritt des Instituts für Politikwissenschaft besagt etwas anderes - zumindest bis vor wenigen Tagen. Dort war Lothar Fritze als Privatdozent aufgeführt, zugleich tauchte sein Name unter den Mitarbeitern der Professur Politische Theorie und Ideengeschichte auf. Nachdem die "Freie Presse" bei der Universität wegen der Veröffentlichung von Fritzes Text in der "Sächsischen Zeitung" angefragt hatte, wurden die Internetseiten des Instituts geändert, was das Uni-Rektorat auch einräumt: Der Eintrag sei gelöscht worden, weil Fritze nicht dem Status als Privatdozent an der TU entspreche und weil er "schon seit geraumer Zeit nicht aktiv an der TU Chemnitz lehrt bzw. gelehrt hat". Die veraltete Information im Internetauftritt sei erst durch die Anfrage der "Freien Presse" bemerkt worden, teilt TU-Sprecher Mario Steinebach mit.

Für den Studentenrat sind allein die Änderungen an der Uni-Webseite offenbar schon ein Erfolg. Man begrüße es sehr, "dass das Institut für Politikwissenschaft und auch der Rektor der TU Chemnitz so zügig gehandelt und Konsequenzen aus dem Beitrag von Lothar Fritze in der ,Sächsischen Zeitung' gezogen haben", teilt das Gremium der "Freien Presse" mit. Und weiter: Man sehe das als Zeichen, dass das Institut neurechte Inhalte nicht billige und nicht länger in Verbindung mit Lothar Fritze gebracht werden möchte.

Und der Autor selbst? Der war offenbar bis vor wenigen Tagen noch davon ausgegangen, dass er auch künftig als Dozent an der Chemnitzer Universität geführt wird. Der "Freien Presse" schreibt er in einer E-Mail, dass die Inhalte seines Buches in keinem Zusammenhang mit seiner Lehrtätigkeit an der TU stünden. Nachdem ihn die "Freie Presse" mit den Entwicklungen um seine Person erneut konfrontierte, antwortete er ausweichend: Er müsse sich zunächst einmal selbst über die Vorgänge informieren, "bevor ich mich der Presse gegenüber äußern kann".