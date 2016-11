Ein Tischlermeister kämpft sich zurück

Vor zweieinhalb Jahren hatte Sebastian Schulz Insolvenz anmelden müssen. Jetzt ist sein Handwerksbetrieb wieder am Markt und profitiert vom einst erworbenen Ruf.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 10.11.2016



Von heute bis zum Samstag ist Sebastian Schulz auf der Messe Denkmal 2016 in Leipzig anzutreffen. Als Exponate für seinen Stand hat der Tischlermeister und Restaurator gestern ganz besondere Stücke aus seiner Chemnitzer Werkstatt mitgebracht: Modelle neuer Geländerstützen für die Galerie des Kleinen Ballsaals im Georgenbau des Dresdner Residenzschlosses.

"Die zwölf Stützen, die auch als Lampenhalter und Kabelschächte dienen, verkleiden die Stahlsäulen des Geländers", erklärt er. Während die Anschauungs-Modelle in Originalgröße noch aus Kiefern- und Lindenholz sowie Pressspanplatten gefertigt sind, werden die Stützen, die im Schloss eingebaut werden, ausschließlich aus Kiefern- und Erlenholz gebaut, so Schulz. Die Zierelemente daran, die jetzt noch aus Plasteline, also Knetmasse, bestehen, werden dann aus Stuck sein. "Nach dem Einbau werden sie mit Kaseinfarbe gestrichen und stellenweise vergoldet", blickt der Handwerker voraus. Bis 2018, so plant der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) als Bauherr im Auftrag des Freistaates, soll der Saal im zweiten Obergeschoss des Georgenbaus fertig restauriert und rekonstruiert sein. Er befindet sich zwischen dem zur Georgenbrücke gewandten Georgentor und dem Stallhof mit dem Fürstenzug an der Außenseite.

Schulz, der derzeit drei und demnächst vier Mitarbeiter beschäftigt, wird dafür neben den Geländerpfosten auch die Heizkörperverkleidungen sowie die Innenfenster und -türen der Galerie fertigen. "Bis März 2017 haben wir damit zu tun", sagt er. Begonnen haben die Arbeiten im September. Ebenso wie bei der Dresdner Frauenkirche, für die der Chemnitzer Tischlermeister wichtige Teile der Innenausstattung anhand historischer Fotos und umfangreicher Zeichnungen rekonstruierte, hat er dafür genaue Vorlagen - diesmal vom Dresdner Architekturbüro Jens Uwe Anwand.

Auch der Kleine Ballsaal des Schlosses war nach den Bombenangriffen auf Dresden im Februar 1945 nahezu völlig ausgebrannt. "Er entstand in der Zeit zwischen der ersten, 1869 abgebrannten und der von 1871 bis 1878 errichteten heutigen Semperoper, sodass daran vermutlich dieselben Handwerker beteiligt waren", erzählt Schulz. Während viele andere Räume des Schlosses vor allem für Sammlungen und zur Repräsentation genutzt worden seien, habe der Georgenbau zum Wohnen gedient.

Sein guter Ruf als Restaurator im Tischlerhandwerk, den er sich in Dresden vor allem beim Wiederaufbau der Frauenkirche erwarb, hat Schulz auch zu dem neuen Auftrag im Residenzschloss verholfen. Zuletzt hatte er außerdem eine Tür am Lipsiusbau, dem im Volksmund wegen seiner Glaskuppel "Zitronenpresse" genannten Gebäude der Kunstakademie zwischen Frauenkirche und Brühlscher Terrasse, originalgetreu überarbeitet und teilweise erneuert.

gen im Brot- und Butter-Geschäft", wie der Chef sagt. Auf der Denkmalmesse in Leipzig, an der Schulz seit 20 Jahren zum neunten Mal teilnimmt und 2006 für seine Leistungen gemeinsam mit der Gürtlerei Paul Lorenz aus Grüna mit Messegold ausgezeichnet wurde, will er auch der Fachwelt zeigen: "Wir sind wieder da!" Denn im März 2014 hatte der Handwerksmeister Insolvenz anmelden müssen. Als Begründung dafür nennt er bis heute neben persönlichem Versagen, steigenden Löhnen und schleppenden Zahlungen bei öffentlichen Aufträgen die Hochwasserschäden, die seine Werkstatt an der Nevoigtstraße 2002, 2010 und zuletzt 2013 erlitten hatte.

Sie liegt nur etwa 50 Meter vom Zusammenfluss des Unritz- und des Wiesenbachs zum Kappelbach entfernt. "Es gab schon bei starkem Regen immer wieder Überflutungen, weil der Kanal das Wasser nicht aufnahm", erinnert sich Schulz. Inzwischen habe die Stadt aber am Wiesenbach ein Auffangbecken gegenüber dem Clubkino Siegmar errichten und die verstopfte und zusammengebrochene Abwasserleitung in der Nevoigtstraße auf 135 Metern Länge komplett erneuern lassen.

16 Mitarbeiter hatte Schulz im März 2014 entlassen und auch die Lehrausbildung einstellen müssen. Seit 1991 hatten bei ihm mehr als 80 Auszubildende und 14 Meister ihre Abschlüsse erworben. Schon damals hatte er angekündigt, den seit über 100 Jahren bestehenden Betrieb mit kleinerer Mannschaft weiterführen zu wollen, um wenigstens einen Teil der Arbeitsplätze erhalten zu können. "Mir haben damals auch viele Freunde geholfen", sagt Schulz. Nachdem der Insolvenzverwalter sein Verfahren abgeschlossen hatte, meldete er sein Gewerbe im Dezember 2014 neu an.