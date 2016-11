Einbruch-Serie verunsichert Anwohner

Zehnmal wurden in den vergangenen drei Wochen Einfamilienhäuser heimgesucht. Ein Opfer hat einen Rat, wie man darauf reagieren kann.

Von Christian Meyer

erschienen am 22.11.2016



Sie kamen zur Mittagszeit mit einem weißen Transporter und sahen aus wie Handwerker. Nach zweimal Klingeln trugen die beiden jungen Männer eine Leiter in das Grundstück an der Nevoigtstraße - der Moment, als die Anwohner skeptisch wurden. "Ich bekam einen Anruf auf mein Handy. Mein Nachbar fragte, ob ich Handwerker im Haus hätte", sagt Hans Werner*. "Da das nicht der Fall war, bin ich schnell nach Hause gefahren."

Die Täter waren da bereits weg. Werner fand nur noch das eingeschlagene Kellerfenster. Die Polizei geht aber nicht davon aus, dass sie im Haus waren. "Das hätte man an den Staubspuren des Kellerfensters sehen müssen."

Der Fall im Ortsteil Reichenbrand ist nicht der einzige in den vergangenen drei Wochen. Allein seit dem 31. Oktober sind bei der Chemnitzer Polizei zehn Einbrüche in Einfamilienhäusern angezeigt worden, die sich im Stadtgebiet ereignet haben. Die Serie begann in Stelzendorf, zwei Wochen später wurden mehrere Fälle aus Borna-Heinersdorf gemeldet, kurz darauf in Reichenbrand und Rabenstein. In den meisten Fällen drangen die Täter über die Terrassentür oder ein Kellerfenster ein. Die Sachschäden sowie die Beute betrugen zum Teil mehrere Tausend Euro.

Die Polizei sieht trotz mehrerer Einbrüche in bestimmten Ortsteilen derzeit keine örtlichen Schwerpunkte bei den Taten. "Ein Zusammenhang bei den Fällen, die zeitlich und räumlich nahe beieinander liegen, ist natürlich nicht auszuschließen", sagt Rafael Scholz von der Chemnitzer Polizeidirektion. Bei Wohnungseinbrüchen hatte es in Chemnitz im Vorjahr 98 Fälle mehr gegeben als noch 2014 - ein Anstieg um 54 Prozent. Erfahrungsgemäß gebe es in der dunklen Jahreszeit häufiger Einbrüche in Einfamilienhäuser als in den Sommermonaten, so Scholz. "Die Täter schlagen meist in der Dunkelheit oder bei Abwesenheit der Bewohner zu."

So wie bei Hans Werner. Trotz des vergleichsweise glimpflichen Ausganges: Die Tat am vergangenen Donnerstag hat bei ihm mehr Spuren hinterlassen als eine kaputte Fensterscheibe. Bereits vor einem Jahr wurde bei ihm eingebrochen. "Damals waren sie im Haus und haben jede Schublade durchwühlt." Seine Frau schlafe nur noch mit Handy am Bett. Die kleine Tür zum Grundstück schließe er anders als früher inzwischen regelmäßig ab. "Wegen des Paketdienstes haben wir sie bisher offen gelassen, aber wenn jemand über den Zaun steigt, fällt das mehr auf", so der 61-Jährige.

Nicht nur die Opfer, auch andere Anwohner verunsichert das wiederholte Auftreten solcher Vorfälle. "Man fährt nicht gerade entspannt in den Urlaub", sagt Ina Schmidt, die ebenfalls an der Nevoigtstraße wohnt. "Meine Tochter war allein im Haus, als der Einbruch nebenan geschah. Ich rufe inzwischen lieber einmal zu viel die Polizei als einmal zu wenig." Auch sie schließe das Eingangstor, wo eine Kamera installiert ist, nun immer zu. Die Polizei verweist bei Sicherungsmaßnahmen auf einbruchhemmende Türen, Fenster und Gitter. Und sie empfiehlt die Absprache mit Nachbarn - ein Rat, den auch Hans Werner weitergibt. "Aufrüsten bringt nichts. Ich denke, wer rein will, kommt auch rein", sagt er. Er habe nach dem Einbruch im vorigen Jahr die Nachbarn informiert und Telefonnummern ausgetauscht. "Jetzt hat mich ihre Aufmerksamkeit gerettet."

*Name von der Redaktion geändert

Die Polizeiliche Beratungsstelle in der Brückenstraße 12 berät kostenlos zu diesem Thema. Informationen dazu finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de