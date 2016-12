Einst größte Müllkippe der Stadt wird Solarkraftwerk

Am Weißen Weg soll ab Anfang 2017 die Sonne angezapft werden. Der Deponiebetreiber hat noch weitere Pläne.

Von Michael Müller

erschienen am 09.12.2016



Hilbersdorf. Der Blick reicht kilometerweit über das Zschopautal, kurz vorm Horizont grüßt Schloss Lichtenwalde, und gerade in diesen Wochen lassen sich bei Sonnenaufgang immer wieder spektakuläre Lichtstimmungen beobachten. Ein erstklassiger Standort für Eigenheime, könnte man meinen - wenn es sich beim Baugrund nicht um eine Mülldeponie handeln würde. Die ist für Bauvorhaben weitgehend tabu. Zu den wenigen Ausnahmen gehören Solaranlagen zur Stromgewinnung. Doch auch für sie gelten verschärfte Anforderungen.

"Wir können hier nicht wie andernorts einfach Pfähle tief ins Erdreich rammen, weil sonst die Abdichtung der Deponie zerstört würde", erläutert Tino Rudolph, Chef der Chemnitzer Tisiba-Gruppe. Das Unternehmen ist unter anderem auf große Solaranlagen spezialisiert. Auf einem Teil der 2009 geschlossenen Mülldeponie am Weißen Weg, unweit der Dresdner Straße, installiert Tisiba derzeit auf 2,7Hektar Fläche knapp 8700 Solarmodule. Bis Jahresende soll der Aufbau abgeschlossen sein, wenige Wochen später die Anlage ans Netz gehen.

"Mit der jährlich produzierten Leistung von 2,3 Megawatt könnten etwa 1000 Haushalte mit Strom versorgt werden", verdeutlicht Rudolph. Der Ertrag der Stromproduktion geht an einen privaten Investor aus Bayern, der die Anlage in Auftrag gegeben hat. Der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz, der die Deponie betreut und die Fläche verpachtet, wird anteilig an den Erlösen beteiligt.

Für Betriebsleiter Joachim Schatz eine sinnvolle und vor allem nachhaltige Nutzung eines Geländes, das anderweitig kaum zu gebrauchen sei. Bereits vor zehn Jahren war in Wittgensdorf ein ähnliches Projekt auf den Weg gebracht worden, derzeit laufen Planungen für ein weiteres Vorhaben in Penig. Über kurz oder lang, so Schatz, sollen möglichst alle geeigneten Deponiestandorte des Verbandes mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden.

Auch am Weißen Weg, wo seit 1974 insgesamt acht Millionen Kubikmeter Müll entsorgt wurden und seit Jahren die Sanierung läuft, stellt die derzeit im Aufbau begriffene Anlage nur einen ersten Schritt dar. Bis 2019 soll auf dem 50 Hektar großen Areal eine Reihe weiterer Flächen mit Solarmodulen bestückt werden, kündigt Schatz an.

Tisiba wolle sich dann nach Möglichkeit erneut engagieren, erklärt Geschäftsführer Tino Rudolph. Das sieben Mitarbeiter zählende Büro ist mittlerweile auch international im Geschäft. Nach eigenen Angaben verwirklichte es mit Partnern vor Ort unter anderem die mit einer Leistung von gut 1,6 Megawatt größte Fotovoltaik-Dachanlage in der Schweiz. Für kleinere regionale Projekte verwendet das Unternehmen nach eigenen Angaben größtenteils Solarmodule des Chemnitzer Herstellers Heckert Solar. Im kommenden Jahr soll Rudolph zufolge nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsbetrieben ausgebaut werden. "Viele Großställe benötigen neue Dächer", erläutert er. Viel Platz also auch für weitere Solaranlagen.