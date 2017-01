Energieversorger will in der City neue Konzernzentrale bauen

Mit Eins sucht eines der größten Chemnitzer Unternehmen nun doch einen neuen Standort in der Innenstadt. Favorisiert wird ein Grundstück direkt neben einem markanten öffentlichen Gebäude.

Von Swen Uhlig

erschienen am 20.01.2017



Der mehrheitlich kommunale Energieversorger Eins will für seine Hauptverwaltung nun doch im Stadtzentrum einen Neubaukomplex errichten lassen. Wie Eins-Geschäftsführer Roland Warner der "Freien Presse" sagte, sei der entsprechende Aufsichtsratsbeschluss im Dezember vergangenen Jahres einstimmig gefasst worden. Eins will das Vorhaben ausschreiben, ein Investor soll den Komplex errichten, den das Unternehmen anschließend für einen Zeitraum von rund 15 bis 20 Jahren anmieten will.

Bislang arbeiten die Beschäftigten des Konzerns an zwei Standorten - im ehemaligen Stadtwerke-Haus an der Augustusburger Straße sowie in den Gebäuden der früheren Energieversorgung Südsachsen (EVS) an der Straße der Nationen. Eins war im Sommer 2010 aus der Fusion der EVS und der Stadtwerke Chemnitz hervorgegangen. Eigentümer des Unternehmens sind die Stadt Chemnitz (25,5 Prozent der Anteile), der aus 119 Städten und Gemeinden der Region bestehende Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen (ebenfalls 25,5 Prozent), die Münchner Thüga-Holding (39,9 Prozent) sowie der Energieversorger Envia-M (9,1 Prozent).

Hauptgrund für das Vorhaben ist laut Eins-Geschäftsführung die Schaffung eines modernen, innovativen Kundenzentrums. Die bestehende Einrichtung des Unternehmens im Stadtwerke-Haus verfüge über keine gute Lage, begründete Eins-Chef Warner. Störend sei vor allem die trennende Wirkung der Bahnhofstraße. "Warum sollen die Kunden zu uns kommen, wenn sie erst eine sechsspurige Straße überqueren müssen?" fragt der Geschäftsführer.

Daher favorisiere das Unternehmen auch das Grundstück neben dem Archäologiemuseum. Das sei aber nur eine Option unter mehreren. Auf welchem Grundstück die Konzernzentrale letztendlich errichtet werden soll, hängt laut Warner von den Ausschreibungsergebnissen ab. "Wichtig ist uns vor allem ein innerstädtisches Areal", sagte er. Die Fläche neben dem Museum sei Wunschstandort, aber kein K.-o.-Kriterium, fügte er hinzu.

Die beschränkte Ausschreibung für das Vorhaben soll noch im Frühjahr an potenzielle Investoren verschickt werden, voraussichtlich im Mai. Das Gebäude selbst errichten will Eins nicht. Man sei kein Bauunternehmen, begründet Warner. Zudem wolle man das Geld für Investitionen lieber in die erneuerbaren Energien stecken.

Derzeit muss noch der exakte Flächenbedarf für die Büros ermittelt werden. Für die Autos der Mitarbeiter sowie Kunden soll eine Tiefgarage unter dem Gebäudekomplex gebaut werden. Wert legt die Eins-Geschäftsführung neben dem innerstädtischen Standort auch auf eine besondere Energieeffizienz des Gebäudes und auf eine hochgradige Vernetzung von Büros und Kundenzentrum. Architektur und Technik müssten zum Anspruch des Unternehmens, zur Digitalisierung und zur Energiewende passen, so Warner. Der Eins-Chef rechnet mit einer Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2020.

Dann will der Konzern aus dem ehemaligen Stadtwerke-Haus komplett ausziehen. Das Gebäude gehört einer Fonds-Gesellschaft, Eins ist derzeit dort Mieter. Was dann aus dem Bauwerk wird, ist noch offen. Den Standort an der Straße der Nationen hingegen will Eins erhalten: Dort sollen mehrere Tochtergesellschaften des Unternehmens konzentriert werden, so der Netzbetreiber Inetz und der Digital-Dienstleister Make-IT. Die gesamte Verwaltung von Eins selbst - kaufmännischer Bereich, Vertrieb, Service und Geschäftsführung - sollen 2020 in die neue Konzernzentrale umziehen.

Ganz besondere Pläne hat Warner auch für das Kundenzentrum. Ihm schwebe vor, sagte er, dass die Einrichtung zu einem Erlebnisbereich ausgebaut werden könnte. Man wolle dazu auch mit dem Städtischen Theater und dem Chemnitzer Stadtmarketing entsprechende Pläne erarbeiten.

Die Idee für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes ist für Eins nicht neu. Zeitweise war von den Verantwortlichen auch erwogen worden, die Konzernzentrale im Conti-Loch zu errichten - dort, wo mittlerweile das neue Technische Rathaus gebaut wird.