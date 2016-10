Erneut brennen Autos in Chemnitz

Eine Serie von angezündeten Pkw beschäftigt Polizei und Feuerwehr. Noch ein weiterer Brand hielt die Einsatzkräfte am Wochenende auf Trab.

Von Jana Peters

erschienen am 24.10.2016



Zwei Einsatzorte lagen dicht beieinander. In der Nacht zum Sonntag sind Polizei und Feuerwehr wegen eines brennenden Autos zu einem Grundstück an der Leipziger Straße, kurz vor dem Ortsausgang Chemnitz, gerufen worden. Dort stand um 23.35 Uhr ein Citroen Xsara in Flammen. Wie die Polizei gestern mitteilte, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Doch schon um 23.45 Uhr wurde das nächste brennende Auto gemeldet. Es stand in der Ringstraße, auf dem Parkplatz des Chemnitz-Centers. Es handelte sich um einen Ford Mondeo. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei grob auf rund 5000 Euro. Zum Schaden am ersten Brandauto lagen gestern noch keine Schätzungen vor.

Doch damit nicht genug. Um 1.15 Uhr brannte ein Alfa Romeo auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Eckstraße in Schloßchemnitz. Durch die Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindert werden, teilte gestern die Polizei mit. Den entstandenen Sachschaden beziffert sie auch in diesem Fall mit etwa 5000 Euro.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen in allen drei Fällen von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das ist nicht das erste Mal in diesem Jahr. Zuletzt brannten in der Nacht zum 16. Oktober ein Mercedes an der Limbacher Straße auf dem Kaßberg aus, am 11. Oktober traf es zwei Autos, die an der Konrad- und an der Ludwigstraße in Schloßchemnitz geparkt waren. Es handelte sich um einen Ford und um einen VW älteren Baujahrs. Im Juli war die Feuerwehr schon einmal an die Leipziger Straße gerufen worden. Dort brannten auf einem Parkplatz an der Max-Planck-Straße ein Opel und ein Volvo aus.

Sogar eine Explosion in einem Auto hat es in diesem Jahr gegeben. Sie ereignete sich am 6. Juli an der Ecke Kochstraße/Willy-Reinl-Straße in Altendorf. Dabei wurde ein dort abgestelltes Fahrzeug schwer beschädigt. Auch im Juni brannten mehrfach Autos. So an der Hans-Ziegler-Straße in Gablenz, zwei VW an der Rudolfstraße im Lutherviertel, ein VW Beetle auf dem Gelände eines Autohändlers an der Erzbergerstraße in Altendorf. Am 6. Juni stand auf dem Sonnenberg an der Uhlandstraße ein Lexus in Flammen, in den Wochen zuvor ereilte einen Audi in Borna-Heinersdorf das gleiche Schicksal. Am 28. April löschte die Feuerwehr einen brennenden Seat im Lutherviertel an der Carl-von-Ossietzky-Straße, nahe der Wartburg- und der Clausstraße. Bei dem Brand wurde damals auch das danebenstehende Fahrzeug beschädigt.

Schon einmal hatte es in Chemnitz eine Serie von Autobränden gegeben. Zwischen November 2012 und Ende 2013 standen fast 50 Pkw im Chemnitzer Süden und im Stollberger Raum in Flammen. Im Oktober 2014 wurde ein damals 42-Jähriger vom Landgericht wegen Brandstiftung in sechs Fällen mit 20 beschädigten Fahrzeugen und 380.000 Euro Gesamtschaden zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.