Erst Terror-Alarm, dann Brand: Mieter kommen nicht zur Ruhe

In einem Wohnblock an der Clausewitzstraße ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Der zweite Schock für die Bewohner - nach einem dramatischen Polizeieinsatz am vergangenen Sonntag.

Von Christian Meyer und Mandy Fischer

erschienen am 15.10.2016



Yorckgebiet. Am späten Donnerstagabend ist Gundula Sonntag-Kenner ein merkwürdiger Geruch in die Nase gestiegen, der aus der Nachbarwohnung kam. "Als ich um die Ecke schaute, habe ich schon den Rauch aus der Tür kommen sehen", berichtete sie gestern. Schnell reichte sie zum Atemschutz nasse Handtücher an die anderen Bewohner, die bereits im Hausflur waren. Und sie öffnete ein Fenster, damit der Rauch abziehen konnte. Wenig später stand bereits die Feuerwehr vor der Tür.

Sonntag-Kenner wohnt in der Clausewitzstraße 1, wo in der Küche einer Erdgeschoss-Wohnung der Brand ausgebrochen war. 34 Einsatzkräfte mit 14 Einsatzfahrzeugen der Berufsfeuerwehr rückten aus. Fünf Personen wurden aus der betroffenen Wohnung evakuiert, eine davon mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war laut Polizei eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Ein Abschlussbericht des Brandursachenermittlers lag am Freitagabend noch nicht vor.

Die Hausbewohner sind innerhalb von fünf Tagen bereits das zweite Mal aus ihrem Alltag gerissen worden: Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, liegt in derselben Etage direkt gegenüber der Wohnung, in die am Sonntag vor einer Woche beim Anti-Terror-Alarm eine Einheit des Spezialeinsatzkommando eindrang. Dabei wurde ein Mann festgenommen, der im Verdacht stand, ein Mittäter des mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber al-Bakr zu sein, der am Mittwoch in einem Leipziger Gefängnis Selbstmord beging.

hat mich die Feuerwehr aus dem Bett geklingelt." Ein älteres Paar, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte, sagt: "Uns reicht es jetzt." Alle Mieter im Haus seien hochgradig erregt über die Ereignisse der vergangenen Tage.

Nach Auskunft mehrerer Anwohner gab es bereits seit längerem Beschwerden über die Familie aus der Brandwohnung. Erst am Mittwoch wurde das bei einer Bewohnerversammlung angesprochen. Die Verwaltung habe zugesichert, mit der Familie -ein Paar mit drei Kindern - das Gespräch zu suchen. Erik Escher von der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft (GGG), der die Immobilie gehört, bestätigt das. "Es ging dabei jedoch vorwiegend um zu viel Lärm von den Kindern", sagte er.

Die Brand-Wohnung kann derzeit nicht genutzt werden. Deshalb wurden die Mieter vorläufig in einer anderen möblierten GGG-Wohnung untergebracht, so Escher. Bevor die Familie wieder einziehen kann, müsse die Küche malermäßig in Stand gesetzt werden. Die Höhe der Schadenssumme sei noch nicht zu beziffern. Alle anderen Wohnungen seien durch den Brand nicht beeinträchtigt worden.

Erst am Dienstag war der Reparaturtrupp aus dem Haus an der Clausewitzstraße abgezogen. Nach dem Anti-Terror-Einsatz des Landeskriminalamtes waren Aufzug, Fensterscheiben und Haustür kaputt, so Escher.