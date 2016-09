Es geht los: Vier Premieren in drei Wochen

Die Theater haben die neue Spielzeit eingeläutet. Zuerst hebt sich der Vorhang im Ballett. Der Intendant bekommt Lampenfieber, wenn er an ein bestimmtes Projekt denkt.

Von Jana Peters

erschienen am 05.09.2016



Besser kann eine Spielzeit nicht starten: Das Eröffnungskonzert auf dem Theaterplatz am Samstag war mit 4500 Besuchern ausverkauft. Annähernd 2000 Gäste kamen gestern zum Picknick-Konzert. Nach zwei Stunden unter freiem Himmel mussten Künstler und Gäste allerdings zur Regenvariante greifen, das Rest-Programm wurde in die Schloßkirche und ins Schloßbergmuseum verlegt. An beiden Tagen wurden Ausschnitte aus kommenden Stücken gezeigt und gespielt.

Zu vier Premieren in den Sparten Ballett, Musiktheater, Figurentheater und Schauspiel gesellt sich das erste Sinfoniekonzert unter Leitung von Felix Bender als kommissarischem Generalmusikdirektor für eine Spielzeit. Er überbrückt die Zeit, in der ein Nachfolger für den bisherigen GMD Frank Beermann gesucht wird. Am 14. und 15. September stehen Schostakowitschs Sinfonie Nr. 10 in e-Moll und Dvoráks Violinkonzert in a-Moll auf dem Programm, außerdem Mussorgskis Konzertfantasie "Eine Nacht auf dem kahlen Berge". In dieser Spielzeit liegt ein Fokus auf den Komponisten aus Osteuropa. Auf ein Projekt verweist Generalintendant Christoph Dittrich schon jetzt. Im Juni soll das Musical "My Fair Lady" Premiere haben - und zwar auf dem Theaterplatz. Nach vielen Open-Air-Konzerten wird es die erste komplette Musiktheaterproduktion an dem Ort, mit Bühnenbild und Zuschauertribüne. "Da habe ich durchaus Lampenfieber", so Dittrich.